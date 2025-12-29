Geral

Trânsito
Notícia

Homem é arremessado para fora de ônibus após colisão na BR-116, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu no km 143 da rodovia, próximo à RS-453; homem foi encaminhado consciente ao hospital.

Marcos Cardoso

