Homem é arremessado para fora de ônibus após colisão na BR-116, em Caxias do Sul

Um homem acabou sendo arremessado para fora de um ônibus da Visate após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (29). O caso foi registrado por volta das 9h30min no km 143 da rodovia federal, próximo do acesso à RS-453, a Rota do Sol.

O ônibus seguia no sentido Ana Rech-Centro quando colidiu contra o guard rail. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que o homem foi encaminhado a um hospital da cidade para atendimento.

Segundo a PRF, ele estava consciente durante o atendimento. No total, o acidente resultou em 12 pessoas com ferimentos leves, que foram encaminhadas ao hospital pelo Samu.

Três ambulâncias do Samu e outras duas motocicletas do serviço atuaram no atendimento da ocorrência. Por volta das 11h40min, dois guinchos estavam no local para retirar o ônibus. A pista foi interditada parcialmente até as 12h15, momento que houve a liberação total da via.