Grupo RBS lança campanha de posicionamento de marca para público B2B com foco na Serra 

A comunicadora Shirlei Paravisi e a gerente de negócios Raquel Siqueira Nani ArtClub / Divulgação

O Grupo RBS lança, nesta semana, a segunda fase da campanha para reforço de posicionamento de marca para o público B2B, agora com foco na valorização da Serra e de outras regiões do Estado. A partir do conceito “Tem sempre uma RBS para o teu negócio”, a iniciativa foi lançada em agosto, quando a empresa consolidou a marca RBS Negócios e atualizou seu portfólio para oferecer soluções de comunicação ainda mais completas, assertivas e conectadas com os desafios dos clientes.

Protagonizada pelas gerentes de negócios Raquel Siqueira e Cristiane Poletto e pelas comunicadoras Shirlei Paravisi e Daniela Fanti, a nova etapa da campanha destaca a força do mercado da Serra e a proximidade da RBS com clientes e parceiros do Interior.

Ao todo, foram produzidos 11 filmes de 30 segundos, com abordagem hiperlocal, e desdobramentos em spots, anúncios de jornal e peças de mídia digital, para diferentes regiões do Estado. Em cada produção, aparecem comunicadores e gerentes de negócios locais.