Greve dos trabalhadores do Hospital Saúde, em Caxias do Sul, é suspensa temporariamente

Porthus Junior / Agencia RBS

A greve dos trabalhadores do Hospital Saúde, de Caxias do Sul, está suspensa temporariamente até segunda-feira (29). A decisão foi informada pelo Sindisaúde, sindicato que representa a categoria profissional, na tarde desta sexta-feira (26), após duas assembleias. Segundo o comunicado, a medida ocorre diante da possibilidade de quitação da remuneração na semana que vem.

O movimento havia se iniciado na terça-feira (23) por conta da falta de pagamento da remuneração referente ao mês de novembro. Os trabalhadores aprovaram o estado de greve no dia 17 — o que significa notificar o hospital da intenção de interromper o expediente em caso de não atendimento às solicitações.

Segundo o Sindisaúde, a remuneração dos colaboradores deveria ter sido paga até o quinto dia útil de dezembro. A presidente da entidade em âmbito regional, Bernadete Giacomini, informou que, caso os valores não sejam quitados, há chance de haver nova paralisação.