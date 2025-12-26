Geral

Instituição privada
Notícia

Greve dos trabalhadores do Hospital Saúde, em Caxias do Sul, é suspensa temporariamente

Medida, válida até a segunda-feira (29), ocorre diante da expectativa de pagamento dos salários atrasados, previsto para a próxima semana

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS