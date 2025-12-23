Gramado lança edital de concurso público com 193 vagas e salários de até R$ 6 mil

Taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível Médio e de R$ 190 para nível Superior. arrowsmith2 / stock.adobe.com

A prefeitura de Gramado publicou edital de concurso público para o Magistério Municipal, com vagas para os níveis Médio e Superior, além de formação de cadastro reserva. O certame será realizado pelo Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle) e é voltado, principalmente, para a área da educação. São 193 vagas, entre ampla concorrência, cota racial e para pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições são exclusivamente online, no site do Instituto Legalle, de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível Médio e de R$ 190 para nível Superior. O edital também prevê isenção da taxa para candidatos de famílias de baixa renda e para doadores regulares de sangue ou medula óssea, desde que atendidos os critérios e prazos estabelecidos.

Os cargos que concentram o maior número de vagas são monitor de educação e monitor de educação I, com 40 vagas de ampla concorrência, além de cinco destinadas à cota racial e cinco para pessoas com deficiência (PcD) em cada um dos cargos.

Já o maior salário do concurso, no valor de R$ 6.054,81, é destinado aos cargos de orientador educacional, professor de atendimento educacional especializado (AEE), psicopedagogo e supervisor pedagógico.

O edital contempla ainda vagas para professores de Educação Infantil, Séries Iniciais e disciplinas específicas como artes, biologia, educação física, espanhol, geografia, história, inglês, matemática, música, português, além de professor bilíngue e atendimento educacional especializado (AEE).