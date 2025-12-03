Geral

Governo do RS irá conhecer sistema antigranizo de Santa Catarina, que pode ser implantado em municípios da Serra

Comitiva liderada pela Secretaria Estadual da Agricultura fará missão técnica para entender funcionamento de geradores de iodeto de prata que diminuem tamanho das pedras de gelo. Prefeituras e deputados estaduais têm expectativa pelo apoio do Piratini para a instalação do sistema 

Luca Roth

