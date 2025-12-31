Geral

Aporte financeiro
Notícia

Governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para reconstrução de hospital atingido por incêndio em Nova Prata 

Valor será usado na recuperação do Centro de Parto Normal e do Centro Cirúrgico do São João Batista, espaços mais danificados pelo fogo, que foi registrado na madrugada do último sábado, dia 27 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS