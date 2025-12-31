Governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para reconstrução de hospital atingido por incêndio em Nova Prata 

Casa de saúde de Nova Prata é referência no atendimento de municípios da Serra. Débora Padilha / RBS TV

Depois de anunciar que será necessário reconstruir os setores de Parto Normal e Centro Cirúrgico, o Hospital São João Batista, em Nova Prata, receberá uma verba do governo do Estado. A destinação de R$ 1 milhão foi confirmada na terça-feira (30) pelo governador em exercício Gabriel Souza.

Com o valor, o governo espera que a casa de saúde consiga reorganizar seu plano de trabalho e realizar as primeiras ações de recuperação da estrutura nas próximas semanas.

"O objetivo é restabelecer o mais rápido possível o atendimento pleno desse hospital, que atende tanto Nova Prata como vários municípios de seu entorno" pontua Souza, em nota oficial divulgada.

Conforme a Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, o montante deverá ser usado na reconstrução do piso e da parte elétrica do setor de partos e do centro cirúrgico. A SES deverá avaliar tecnicamente projetos para a destinação de outros recursos para o hospital.

O Hospital São João Batista é uma casa de saúde estratégica na região, sendo referência para municípios próximos à Nova Prata em especialidades como a oftalmologia.

A instituição foi atingida por um princípio de incêndio na madrugada do sábado, dia 27. A origem das chamas é desconhecida, no entanto o fogo se concentrou nas alas do Centro Cirúrgico e Centro de Parto Normal.

Quatorze pacientes, entre eles quatro recém-nascidos, foram transferidos para hospitais de Veranópolis e Paraí ainda no sábado. Durante a tarde, a prefeitura decretou calamidade pública devido ao ocorrido.