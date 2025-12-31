Geral

Infraestrutura e turismo 
Notícia

Governo do Estado confirma repasse de R$ 8,7 milhões para revitalização do Autódromo de Guaporé

Convênio entre governo estadual e município prevê contrapartida da prefeitura de R$ 4,2 milhões, totalizando quase R$ 13 milhões de investimentos para melhorar o autódromo 

