Governo do Estado confirma repasse de R$ 8,7 milhões para revitalização do Autódromo de Guaporé

Local é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Prefeitura de Guaporé / Divulgação

A prefeitura de Guaporé receberá R$ 8,76 milhões repassados pelo governo estadual para custear as obras de revitalização do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. A confirmação de destinação do valor foi feita por Ronaldo Santini, Secretário Estadual de Turismo.

Ele participou de uma videoconferência com o prefeito Odair Rossetto, na terça-feira (30). Também estiveram presentes no encontro virtual representantes da Associação Guaporense de Automobilismo (AGA).

A assinatura do convênio entre o município e o governo estadual deverá acontecer em janeiro. Além do valor confirmado pelo Palácio Piratini, a administração de Guaporé deverá contribuir com uma contrapartida de R$ 4,2 milhões, totalizando quase R$ 13 milhões em investimentos na estrutura.

— O convênio é para que possamos fomentar o turismo no município e, com outros investimentos que serão anunciados na região, fortalecer ainda mais o desenvolvimento regional, gerando oportunidades, movimentando a economia local e consolidando Guaporé como um importante destino turístico e esportivo do Rio Grande do Sul — pontuou o secretário Santini.

Atualmente, o espaço passa por reformas custeadas pela AGA e por emendas parlamentares. Em agosto, estavam em andamento obras nas curvas 3 e 7 do local. A ampliação das áreas de escape é uma das prioridades, seguindo padrões de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Além disso, está prevista a instalação de novas barreiras de pneus com parafusamento padrão CBA, feitas em etapas. No ano passado, também foi feita a revitalização da rede elétrica em toda a área de boxes, pit lane (área onde as equipes podem fazer a manutenção de seus carros durante uma corrida), reta e setor destinado ao público.

Inaugurado em 1969, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Guaporé. São 3.080 metros de pista. O recurso confirmado é considerado o maior da história da cidade em termos de infraestrutura.







