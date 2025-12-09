Geral

Na Serra
Notícia

Ginásio destruído, igreja centenária destelhada e tanques de vinícola no chão: o cenário no interior de Flores da Cunha após o temporal

Cidade foi uma das mais afetadas no Rio Grande do Sul. Manhã de terça-feira foi de busca pela reconstrução. Prefeitura deve publicar decreto de emergência

Marcos Cardoso

