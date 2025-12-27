Funcionários e voluntários fazem limpeza de hospital atingido incêndio em Nova Prata

Objetivo é fazer a limpeza da fuligem que está no ambiente. Débora Padilha / RBS TV

Um grupo de voluntários e de funcionários se unem neste sábado (27) para limpeza do Hospital São João Batista, de Nova Prata. Um princípio de incêndio atingiu a instituição de saúde na madrugada. Ninguém ficou ferido.

A força-tarefa reúne cerca de cem pessoas de Nova Prata e de municípios vizinhos, como Protásio Alves, Nova Bassano, Veranópolis e Paraí. O objetivo é fazer a limpeza da fuligem que está no ambiente.

— Conseguimos, por meio da prefeitura, eletricistas para instalarem energias elétricas provisórias para os nossos voluntários fazerem essas limpezas dos setores, tirar o material mais pesado que foi atingido pelo fogo — detalha o dirigente da Defesa Civil Municipal de Nova Prata, Daniel Vieira.

As chamas começaram, segundo os bombeiros, no centro de partos, que fica no segundo andar do hospital. Ninguém estava na sala no momento da ocorrência registrada por volta das 3h40min.

Pronto-atendimento precisou ser desativado porque foi molhado no combate às chamas. Débora Padilha / RBS TV

Quatorze pacientes, entre eles quatro recém-nascidos, foram transferidos para hospitais de Veranópolis e Paraí neste sábado.

O combate às chamas molhou toda a estrutura do pronto-atendimento, que precisou ser desativado. De acordo com o administrador do hospital, Marcos Santori, os casos de urgência e emergência serão atendidos em Veranópolis.

Uma base provisória também foi instalada no Posto Central de Nova Prata, onde médicos e enfermeiros foram realocados para atendimentos de baixa complexidade.