Funcionários e voluntários fazem limpeza de hospital atingido incêndio em Nova Prata

Chamas foram registradas na madrugada, no centro de partos, no segundo andar. Ninguém ficou ferido

Débora Padilha / RBS TV

