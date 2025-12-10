Fotógrafo Bento Tondello morre aos 90 anos em Farroupilha

O fotógrafo Bento Tondello morreu na manhã desta quarta-feira (10), aos 90 anos, em Farroupilha. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Carlos, devido à complicações de saúde.
Fotógrafo desde os 18 anos, trabalhou também na Receita Federal de Caxias do Sul até 1990. Depois, abriu um estúdio fotográfico em Farroupilha, em 1992, onde o filho, Eder Tondello, trabalha até hoje.
Filho de Antônio Tondello e Josefina Bernardi Tondello (ambos in memorian) e casado com Maria Bettoni Tondello (in memorian), Tondello deixa quatro filhos: Luis Antônio, Marilda, Bento Filho e Eder.
O velório de Tondello ocorre até as 19h no Memorial São José de Farroupilha - Capela C. O sepultamento está marcado para às 9h de quinta-feira (11), no Cemitério Publico Municipal de Ipê.