Fotógrafo Bento Tondello morre aos 90 anos em Farroupilha

Bento Tondello abriu estúdio fotográfico em Farroupilha, em 1992, onde o filho, Eder trabalha até hoje. Eder Tondello / Acervo pessoal

O fotógrafo Bento Tondello morreu na manhã desta quarta-feira (10), aos 90 anos, em Farroupilha. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Carlos, devido à complicações de saúde.

Fotógrafo desde os 18 anos, trabalhou também na Receita Federal de Caxias do Sul até 1990. Depois, abriu um estúdio fotográfico em Farroupilha, em 1992, onde o filho, Eder Tondello, trabalha até hoje.

Filho de Antônio Tondello e Josefina Bernardi Tondello (ambos in memorian) e casado com Maria Bettoni Tondello (in memorian), Tondello deixa quatro filhos: Luis Antônio, Marilda, Bento Filho e Eder.