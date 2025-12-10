Geral

Obituário
Notícia

Fotógrafo Bento Tondello morre aos 90 anos em Farroupilha

O velório ocorre até as 19h no Memorial São José de Farroupilha - Capela C. O sepultamento está marcado para às 9h de quinta-feira (11), no Cemitério Publico Municipal de Ipê

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS