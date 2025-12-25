Geral

Forte chuva provoca alagamentos e danos em moradias e veículos em bairro de Caxias do Sul

Caso foi registrado no bairro Cânyon na tarde desta quinta-feira (25). Equipes de plantão da prefeitura atuaram com ações mitigatórias

Pioneiro

