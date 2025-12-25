Forte chuva provoca alagamentos e danos em moradias e veículos em bairro de Caxias do Sul

Prefeitura foi acionada para auxiliar na limpeza das pedras e detritos que foram arrastados pela água Ederson de Oliveira / Divulgação

A forte chuva na tarde desta quinta-feira (25) provocou alagamentos e danos a moradias e veículos no bairro Cânyon, em Caxias do Sul. De acordo com a prefeitura, o fato foi causado pelo transbordamento de uma caixa de drenagem pluvial da região.

Conforme a Secretaria Municipal de Obras (SMO), as águas provenientes das bacias dos bairros Santa Fé e Vila ipê são canalizadas por meio de uma calha de drenagem pluvial em concreto, que conduz o volume de um ponto mais alto para uma área mais baixa. Para controle da velocidade e do volume da água, o sistema conta com uma grande caixa de dissipação, responsável por direcionar o fluxo para a tubulação subterrânea. No entanto, o acúmulo excessivo de lixo acabou obstruindo essa estrutura, ocasionando o extravasamento das águas. Segundo a SMO, a caixa passa periodicamente por limpeza.

Foram registrados alagamentos em residências, danos em veículos atingidos por pedras e detritos arrastados pela enxurrada, além de prejuízos ao pavimento asfáltico entre a Rua da Vitória e a Rua da Felicidade.

Leia Mais Conselho de Medicina propõe parceria com a Câmara de Caxias para evitar fiscalizações abusivas em unidades de saúde

Diante da situação, equipes de plantão da secretaria atuaram com ações mitigatórias, com a abertura de um ponto da tubulação em trecho inferior para desviar e captar o volume acumulado, reduzindo os impactos no local. Porém, a ocorrência foi registrada em uma viela com acesso restrito, o que impossibilita a entrada de maquinário pesado.

Em razão disso, a Secretaria da Habitação fez o levantamento das moradias existentes no entorno, avaliando a necessidade de intervenções futuras que permitam o acesso adequado para limpeza completa da caixa de drenagem.

Após a intervenção emergencial, a área permanece sob monitoramento contínuo, e novas obras estruturais serão executadas com o retorno das equipes regulares após o período de final de ano.