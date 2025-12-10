Flores da Cunha organizará mutirões para reerguer 70 hectares de parreirais de uva derrubados pelo tornado

Ler resumo

Registro da destruição provocada pelo tornado, no fim da tarde de segunda, no interior de Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dois dias após a passagem do tornado de curta duração, no fim da tarde de segunda-feira (8), a força-tarefa coordenada pela prefeitura de Flores da Cunha tenta devolver a normalidade às famílias atingidas. A atualização desta quarta-feira (10) dá conta de que 80 casas foram destelhadas no interior, a grande maioria no Travessão Alfredo Chaves, afetando diretamente cerca de 350 pessoas. Ainda nesta quarta, 250 instalações ainda estão sem energia elétrica na localidade de Travessão Carvalho, no distrito de Otávio Rocha.

Enquanto na área urbana a situação está mais controlada, principalmente após a força-tarefa realizada na terça (9), que forneceu lonas para cobrir as casas, na zona rural será necessário fazer mutirões para reerguer cerca de 70 hectares de parreirais de uva que foram ao chão em 43 propriedades, de acordo com levantamento feito pela prefeitura. Alguns terrenos têm menos de um hectare, enquanto propriedades maiores tiveram até sete hectares derrubados. O trabalho de reconstrução, porém, só será feito quando a chuva parar.

Localidade de Travessão Alfredo Chaves foi a mais atingida pela intempérie. Oitenta casas foram destelhadas, além de vinícolas e outras estruturas. Gabriel Campos / Prefeitura de Flores da Cunha

— Nós vamos precisar de muita ajuda, porque é um trabalho braçal enorme para erguer um parreiral. Para levantar sete hectares é trabalho para uma semana e umas cem pessoas. Hoje (quarta), a Secretaria de Agricultura está entrevistando cada uma destas 43 famílias, para saber qual a necessidade, que maquinário elas têm e do que precisam emprestado, quantas pessoas necessitam para ajudar. Vamos precisar ser estratégicos e montar uma boa logística, por isso é importante ter o diagnóstico preciso — destaca o prefeito de Flores da Cunha, César Ulian.

Ulian comenta ainda que a prefeitura tenta marcar para os próximos dias uma reunião com a Casa Civil do Estado, a fim de pedir auxílio e permissão para poder ajudar as famílias com recursos do próprio município.

— Ontem (terça) nós tivemos ajuda da Defesa Civil do Estado, mas a vistoria apontou apenas 15 casas que se enquadravam nos critérios para receber recursos. A gente vai ter que encontrar outra maneira de ajudar dentro da lei, mas às vezes a burocracia não permite. Fato é que, como a uva já está madura, cada dia em que ela fica em contato com o solo é mais prejuízo para o agricultor — detalha o prefeito.

Força-tarefa que contou com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal distribuiu lonas e ajudou a colocá-las nas casas destelhadas pelo tornado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde terça-feira, Flores da Cunha está em situação de emergência, conforme decreto publicado da prefeitura, por meio da Defesa Civil. Moradores que precisarem de ajuda podem entrar em contato através dos telefones do Corpo de Bombeiros (193), Guarda Civil Municipal (153), Samu (192) e Ambulância Branca: (54) 99939-5463.

Na tarde desta quarta-feira, parte do trabalho da força-tarefa inclui a retirada de árvores caídas às margens das estradas, limpeza de entulhos e auxílio à RGE para restabelecer a energia elétrica na localidade de Travessão Carvalho. A expectativa é de normalização do serviço ainda na noite desta quarta.