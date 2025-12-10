Geral

Prejuízos no interior
Flores da Cunha organizará mutirões para reerguer 70 hectares de parreirais de uva derrubados pelo tornado

Quarenta e três famílias na zona rural tiveram as propriedades atingidas. Nesta quarta-feira (10), Secretaria de Agricultura entrevista cada uma delas para montar uma logística de apoio, que irá iniciar após as plantas secarem

Andrei Andrade

