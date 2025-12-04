Geral

Mobilidade urbana
Notícia

Flores da Cunha deve implantar estacionamento rotativo em abril de 2026 

Ao todo serão 1.029 vagas, mas o projeto será aplicado em três etapas, conforme o prefeito César Ulian. A licitação será publicada até fevereiro do ano que vem, com tarifa máxima em R$ 3 por hora

Marcos Cardoso

