Flores da Cunha deve implantar estacionamento rotativo em abril de 2026 

Rua Borges de Medeiros receberá estacionamento rotativo. Gabriel Campos / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Debatido há pelo menos cinco anos, o estacionamento rotativo deve sair do papel em abril de 2026 em Flores da Cunha. O projeto para implementação do serviço que busca dar maior fluidez ao fluxo de veículos foi apresentado pela empresa Inframob em audiência pública nesta semana. Ao todo, serão 1.029 vagas disponíveis na chamada Zona Azul, na região central da cidade.

Conforme o prefeito César Ulian, o projeto será finalizado até dezembro e encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação. Até janeiro deverá ser submetido à análise do Tribunal de Contas do Estado. A implementação ocorrerá em três fases, e na primeira serão 383 vagas. A ampliação ocorrerá de forma gradativa, com 366 na segunda etapa e outras 280 na última.

Na primeira fase, as vagas ficarão nas Ruas Borges de Medeiros, Avenida 25 de Julho e na Rua Frei Eugênio, entre as Ruas Júlio de Castilhos e Severo Ravizzoni. Locais que, conforme a prefeitura, receberam melhorias viárias nos últimos anos.

— Temos uma população de pouco menos de 31 mil habitantes, e um frota de mais de 27 mil veículos em Flores da Cunha, é uma quantidade muito grande de veículos por habitantes. Percebemos que na região central é bem difícil conseguir estacionar, a partir dessa expansão do município com o viés turístico que vem chegando. É visível essa necessidade.

No ano passado, foi criada a Guarda Civil Municipal em Flores, que tem o objetivo de cuidar da segurança, mas também exerce atribuições relacionadas ao trânsito, atuando no apoio à mobilidade urbana, no monitoramento e na resposta rápida a ocorrências. A corporação também opera a Central de Monitoramento, que conta com cerca de cem câmeras instaladas em pontos estratégicos do município. Essa ação também faz parte do projeto que visa implementar o estacionamento rotativo na cidade.

A estimativa do prefeito é de que a licitação seja encaminhada em fevereiro de 2026, para que a primeira fase seja instalada em abril. Foram feitas pesquisas na região da Serra e, para vencer a licitação, as empresas deverão oferecer um valor máximo de tarifa de R$ 3 por hora.