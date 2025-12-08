Fiscalização da Patram apreende 32 aves silvestres mantidas ilegalmente em Serafina Côrrea 

Aves foram avaliadas e após, soltas na natureza. Patram Bento Gonçalves / Divulgação

Uma ação de fiscalização da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) de Bento Gonçalves resultou na apreensão de 32 pássaros silvestres, mantido ilegalmente em Serafina Côrrea.

A ação, que foi motivada por denúncias, ocorreu no último sábado (6). O local exato da cidade onde as aves foram localizadas não foi informado.

Os pássaros estavam em gaiolas, sem a anilha de identificação. Entre as espécies encontradas estavam azulão, cardeal, canário-da-terra, coleirinho, pintassilgo e trinca-ferro. Do total, 30 foram soltas. As outras duas, possuíam anilha e foram encaminhadas para Porto Alegre.

Quatro pessoas foram identificadas como as responsáveis pelas aves. Elas assinaram termos circunstanciados pelo crime de posse irregular de animais silvestres.

A aquisição de pássaros das espécies mencionadas não é ilegal, desde que sejam comprados de criadores legalizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As aves devem estar registradas no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), o que garante que os animais não foram retirados da natureza de forma inadequada, o que é considerado crime ambiental.















