Geral

Crime ambiental 
Notícia

Fiscalização da Patram apreende 32 aves silvestres mantidas ilegalmente em Serafina Côrrea 

Pássaros não possuíam anilha de identificação. Quatro pessoas foram responsabilizadas e assinaram termos circunstanciados

Tamires Piccoli

