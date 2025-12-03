Finalização da troca das lâmpadas comuns para LED em Caxias do Sul ficará para 2026

Ler resumo

A substituição das lâmpadas comuns para as de LED é devido a eficiência e economia Porthus Junior / Agencia RBS

Por questões climáticas e pela instalação do túnel luminoso na Avenida Júlio de Castilhos, a finalização da troca das lâmpadas comuns para as lâmpadas LED nas ruas de Caxias do Sul deve ser finalizada somente em 2026. A promessa inicial para o encerramento das substituições era outubro deste ano. A responsabilidade da ação é da parceria público-privada (PPP) com a concessionária Luz de Caxias do Sul.

Conforme o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, o índice de trocas para as novas lâmpadas está em 88%, o equivalente a aproximadamente 43 mil do total de cerca de 50,4 mil pontos que existem no município. A mudança é feita por questões de eficiência e economia.

Contudo, apesar de faltarem poucas substituições, períodos de muita chuva e a instalação do túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos, atração de Natal da prefeitura, atrasaram o processo.

— A empresa atrasou um pouco a entrega. O próprio inverno muito chuvoso fez com que a gente tivesse dificuldades. Depois também teve a questão das iluminações especiais da (Avenida) Júlio de Castilhos, dos prédios públicos. Mas eles continuam com o trabalho, a expectativa é finalizar em janeiro, no mais tardar, em fevereiro de 2026 — esclareceu Weber.

Atualmente, há 10 equipes de trabalho na operação, quatro diurnas e seis noturnas, para atendimentos de conserto de luminárias e outras funções. Em 2025, a média de chamados para consertos foi de 119 por dia.

— As equipes continuam trabalhando tanto na modernização quanto na instalação de novos "braços", onde tem pontos escuros. Também trabalharam na questão das iluminações especiais, como na Casa da Cultura, na prefeitura e na Câmara de Vereadores — destacou.

Em breve, o prédio turístico de Caxias que deve receber a iluminação especial é a Casa de Pedra, devido à proximidade da Festa Nacional da Uva. Já sobre as modernizações em parques e praças públicas, o secretário salientou que os projetos estão sendo trabalhados. O Parque Getúlio Vargas, mais conhecido como Parque dos Macaquinhos, deve ser o próximo beneficiado.

— Nós já temos o projeto dele pronto, vamos dar encaminhamento ainda em 2025 para que a gente possa fazer a instalação de uma iluminação especial (semelhante a das ruas, mas com reforço para evitar pontos de sombra) no local em 2026 e em todas as áreas públicas do município com praças ou parques, no decorrer dos anos — comentou.

O Consórcio Luz de Caxias do Sul SA é formado pela Enel X, linha de negócios do Grupo Enel dedicada a serviços avançados de energia com foco na transição energética, em conjunto com a empresa Selt Engenharia. O contrato com o município prevê a implantação de lâmpadas em LED nos cerca de 50 mil pontos do município e a manutenção do sistema por 24 anos.

Como pedir

O serviço para a troca de lâmpadas queimadas deve ser solicitado diretamente pelos canais do Consórcio Luz de Caxias do Sul. Confira abaixo: