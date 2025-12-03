Geral

PPP da Iluminação Pública
Finalização da troca das lâmpadas comuns para LED em Caxias do Sul ficará para 2026

Apesar de estarem em 88% das substituições, o atraso da concessionária Luz de Caxias do Sul foi causado pelas chuvas intensas e a instalação do túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos 

Renata Oliveira Silva

