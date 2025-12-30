Chama Crioula inédita, festas das Colheitas e do Grostoli, Mercopar e nova corte da Festa da Uva: veja cinco eventos marcantes do ano

Chega ao fim nesta terça-feira (30) a série especial de retrospectiva sobre o ano que se encerra. As publicações começaram na semana passada, totalizando 25 marcos históricos de 2025: cinco fatos que alegraram a Serra; cinco fatos com fotos emblemáticas do ano; cinco personalidades; e cinco fatos que entristeceram a Serra. Nesta terça, confira eventos importantes que marcaram o ano. E na quarta-feira (31), os olhares se voltam para o futuro: confira seis perspectivas para 2026. Veja eventos marcantes de 2025:
Frutos do trabalho
A Festa das Colheitas reafirmou Caxias do Sul como importante polo hortifrutigranjeiro do Rio Grande do Sul. Realizado nos pavilhões da Festa da Uva entre março e abril, o evento celebrou o trabalho do produtor rural em um ano de colheitas generosas.
Com entrada gratuita, a festa atraiu milhares de famílias que buscaram o melhor da gastronomia típica, produtos coloniais frescos e o tradicional artesanato serrano. O destaque desta edição foi a integração com as comemorações do sesquicentenário da imigração italiana. A praça de alimentação, sempre lotada, tornou-se um ponto de encontro para reviver sabores ancestrais. Mais que um evento comercial, a Festa das Colheitas de 2025 foi um tributo à resiliência e à fartura que define a identidade caxiense.
Grostoli com receita da nonna
O mês de abril de 2025 ficará guardado na memória (e no paladar) de quem passou pelo centro histórico de Garibaldi. O 4º Festival do Grostoli bateu recordes, reafirmando-se como um dos eventos mais autênticos da Serra. Com a buona gente reunida ao redor dos tachos, o evento produziu toneladas da massa frita e polvilhada com açúcar e canela, mantendo viva a receita trazida pelos imigrantes italianos.
Além da gastronomia, o festival foi um motor econômico para a região, integrando o setor vitivinícola e o artesanato local. As ruas cobertas pelo aroma doce do grostoli serviram de palco para shows culturais e encontros geracionais.
Em 2025, Garibaldi provou que a simplicidade de uma receita de nonna é capaz de movimentar multidões e preservar a identidade cultural de um povo.
Centelha histórica
Em agosto de 2025, Caxias do Sul escreveu um capítulo inédito na história do tradicionalismo. Pela primeira vez, o segundo maior município do Estado sediou o acendimento da Chama Crioula, o ato simbólico que abre os Festejos Farroupilhas.
Nos dias 15 e 16, o Parque de Eventos se transformou no epicentro da cultura gaúcha, reunindo milhares de cavalarianos de todas as regiões do Estado.
O evento marcou a união entre a força urbana da Serra e as raízes do campo. A centelha, gerada em solo caxiense, partiu em cavalgadas que cruzaram o mapa do RS, levando o orgulho de uma Caxias que preserva o passado. Marco histórico celebrando a identidade de um povo que mantém viva a chama da tradição.
Coroação no Sesi
A madrugada de 24 de agosto de 2025 marcou o início de um novo ciclo para a maior celebração comunitária de Caxias do Sul. Pela primeira vez no Ginásio do Sesi, sob os olhares de 2,5 mil pessoas e ao som do músico Vitor Kley, Elisa dos Santos Pereira D’Mutti foi coroada a rainha da Festa da Uva 2026. Ao seu lado, Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva assumiram os postos de princesas, completando o trio que personifica a força da mulher caxiense.
A escolha encerrou um pré-concurso intenso, focado na história dos 150 anos da imigração italiana. Com o tema do evento como “Fruto de um sonho imigrante”, as soberanas iniciaram imediatamente a jornada de divulgação, levando a hospitalidade serrana para todo o país.
Na marca do bilhão
Em outubro, Caxias do Sul reafirmou sua força industrial com a 34ª Mercopar, uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina. O evento encerrou com o recorde histórico de R$ 1,014 bilhão em negócios, superando pela primeira vez a marca do bilhão.
Entre os dias 14 e 17, os Pavilhões receberam mais de 44 mil visitantes e 528 expositores de 12 Estados, além de países como a China. O evento foi marcado pela participação inédita de gigantes como BYD e Hyundai e pelo protagonismo das 60 startups presentes, que ganharam um espaço centralizado para prospecção. Além da tecnologia de ponta, a sustentabilidade e a IA dominaram os debates. Com 100% de ocupação, o evento já confirmou sua próxima edição para 20 a 23 de outubro de 2026.