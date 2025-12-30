Geral

Retrospectiva 2025
Chama Crioula inédita, festas das Colheitas e do Grostoli, Mercopar e nova corte da Festa da Uva: veja cinco eventos marcantes do ano

Nesta terça-feira (30), confira mais cinco fatos importante na série especial sobre episódios do ano que está chegando ao fim 

Pioneiro

