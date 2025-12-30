Chama Crioula inédita, festas das Colheitas e do Grostoli, Mercopar e nova corte da Festa da Uva: veja cinco eventos marcantes do ano

Um dos eventos do ano foi a escolha da rainha e princesas da Festa da Uva, realizada no Sesi pela primeira vez. Porthus Junior / Agencia RBS

Chega ao fim nesta terça-feira (30) a série especial de retrospectiva sobre o ano que se encerra. As publicações começaram na semana passada, totalizando 25 marcos históricos de 2025: cinco fatos que alegraram a Serra; cinco fatos com fotos emblemáticas do ano; cinco personalidades; e cinco fatos que entristeceram a Serra. Nesta terça, confira eventos importantes que marcaram o ano. E na quarta-feira (31), os olhares se voltam para o futuro: confira seis perspectivas para 2026. Veja eventos marcantes de 2025:

Frutos do trabalho

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Festa das Colheitas reafirmou Caxias do Sul como importante polo hortifrutigranjeiro do Rio Grande do Sul. Realizado nos pavilhões da Festa da Uva entre março e abril, o evento celebrou o trabalho do produtor rural em um ano de colheitas generosas.

Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Com entrada gratuita, a festa atraiu milhares de famílias que buscaram o melhor da gastronomia típica, produtos coloniais frescos e o tradicional artesanato serrano. O destaque desta edição foi a integração com as comemorações do sesquicentenário da imigração italiana. A praça de alimentação, sempre lotada, tornou-se um ponto de encontro para reviver sabores ancestrais. Mais que um evento comercial, a Festa das Colheitas de 2025 foi um tributo à resiliência e à fartura que define a identidade caxiense.

Grostoli com receita da nonna

William Cabral / Divulgação

O mês de abril de 2025 ficará guardado na memória (e no paladar) de quem passou pelo centro histórico de Garibaldi. O 4º Festival do Grostoli bateu recordes, reafirmando-se como um dos eventos mais autênticos da Serra. Com a buona gente reunida ao redor dos tachos, o evento produziu toneladas da massa frita e polvilhada com açúcar e canela, mantendo viva a receita trazida pelos imigrantes italianos.

Além da gastronomia, o festival foi um motor econômico para a região, integrando o setor vitivinícola e o artesanato local. As ruas cobertas pelo aroma doce do grostoli serviram de palco para shows culturais e encontros geracionais.

William Cabral / Divulgação

Em 2025, Garibaldi provou que a simplicidade de uma receita de nonna é capaz de movimentar multidões e preservar a identidade cultural de um povo.

Centelha histórica

Porthus Junior / Agencia RBS

Em agosto de 2025, Caxias do Sul escreveu um capítulo inédito na história do tradicionalismo. Pela primeira vez, o segundo maior município do Estado sediou o acendimento da Chama Crioula, o ato simbólico que abre os Festejos Farroupilhas.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nos dias 15 e 16, o Parque de Eventos se transformou no epicentro da cultura gaúcha, reunindo milhares de cavalarianos de todas as regiões do Estado.

Governador Eduardo Leite durante as cerimônias do acendimento da Chama Crioula, nos Pavilhões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O evento marcou a união entre a força urbana da Serra e as raízes do campo. A centelha, gerada em solo caxiense, partiu em cavalgadas que cruzaram o mapa do RS, levando o orgulho de uma Caxias que preserva o passado. Marco histórico celebrando a identidade de um povo que mantém viva a chama da tradição.

Coroação no Sesi

Porthus Junior / Agencia RBS

A madrugada de 24 de agosto de 2025 marcou o início de um novo ciclo para a maior celebração comunitária de Caxias do Sul. Pela primeira vez no Ginásio do Sesi, sob os olhares de 2,5 mil pessoas e ao som do músico Vitor Kley, Elisa dos Santos Pereira D’Mutti foi coroada a rainha da Festa da Uva 2026. Ao seu lado, Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva assumiram os postos de princesas, completando o trio que personifica a força da mulher caxiense.

A escolha encerrou um pré-concurso intenso, focado na história dos 150 anos da imigração italiana. Com o tema do evento como “Fruto de um sonho imigrante”, as soberanas iniciaram imediatamente a jornada de divulgação, levando a hospitalidade serrana para todo o país.

Na marca do bilhão

Porthus Junior / Agencia RBS

Em outubro, Caxias do Sul reafirmou sua força industrial com a 34ª Mercopar, uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina. O evento encerrou com o recorde histórico de R$ 1,014 bilhão em negócios, superando pela primeira vez a marca do bilhão.

Entre os dias 14 e 17, os Pavilhões receberam mais de 44 mil visitantes e 528 expositores de 12 Estados, além de países como a China. O evento foi marcado pela participação inédita de gigantes como BYD e Hyundai e pelo protagonismo das 60 startups presentes, que ganharam um espaço centralizado para prospecção. Além da tecnologia de ponta, a sustentabilidade e a IA dominaram os debates. Com 100% de ocupação, o evento já confirmou sua próxima edição para 20 a 23 de outubro de 2026.











































