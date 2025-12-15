Festas de fim de ano são um alerta para violência contra a mulher, diz titular da Coordenadoria da Mulher em Caxias

Ler resumo

Uma das artes, feitas pelas frequentadoras do Instituto Rosa del Este, retratando os sentimentos de vítimas de violência doméstica. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os períodos de lazer, como os de pré-férias, costumam concentrar o maior volume de casos de violência contra a mulher. Essa é a avaliação da titular da Coordenadoria da Mulher, Jeane Schulz:

— No final de semana, o tempo de convívio é maior. Geralmente, os homens relaxam e consomem mais álcool e acabam ficando mais violentos.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Thalita Andrich, são feitos, em média, seis atendimentos diários.

— É importante entender que a violência doméstica tem um padrão de escalonar. Primeiro vêm os abusos psicológicos, que com o tempo se tornam físicos e, em casos extremos, o feminicídio. Mas o registro da ocorrência e o pedido de medida protetiva podem ser feitos muito antes da agressão física. A mulher deve procurar uma delegacia para solicitar a proteção — orienta.

Depois de muito sofrimento, Lídia (nome fictício)*, 73 anos, decidiu romper o ciclo da violência. No segundo casamento, era impedida de receber as filhas onde vivia, era controlada toda vez que ia a uma consulta médica e não podia escolher nem o que iria cozinhar. Há cerca de um ano e meio, no entanto, depois de sofrer um infarto e ser ameaçada pelo então marido enquanto se recuperava, ela conseguiu denunciá-lo.

— Eu tive que ligar para a ambulância e pedir socorro. Fui sozinha ao hospital e, enquanto fiquei internada, ele não apareceu para me visitar. Quando voltei para casa, não tinha nem comida para mim. Um dia depois da minha alta, ele me ameaçou. Para ele não me bater, me ajoelhei no chão e pedi por favor. Depois disso, denunciei — conta, explicando ter levado 15 anos para tomar a decisão.

Lídia é uma das 75 mulheres acolhidas pelo Instituto Roda del Este. Aos 73 anos, ela narra como quebrou o ciclo de violência que vivia ao terminar um casamento de 15 anos. Ulisses Castro / Agencia RBS

A delegada Thalita explica que o medo dos agressores, a dependência financeira e o impacto na vida dos filhos estão entre os motivos que dificultam o registro de ocorrências por parte das vítimas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do RS apontam que crimes como feminicídio tentado e estupro aumentaram no município na última década (veja quadro abaixo). O crime de ameaça, que concentra o maior volume de registros, chegou a 926 ocorrências até outubro neste ano, 84% dos registrados em todo o ano passado.

Espaço de escuta e acolhimento fortalece vítimas

Rodas de conversa são uma das ferramentas adotadas para que mulheres compartilhem dificuldades sobre as violências vividas e encorajem umas às outras a buscar por ajuda. Ulisses Castro / Agencia RBS

Lídia é uma das 75 mulheres atendidas pelo Instituto Rosa del Este, que acolhe vítimas de violência doméstica. O espaço tem registrado aumento na busca por acolhimento, sobretudo por mulheres acima dos 60 anos. O crescimento de atendimentos nessa faixa etária não é um movimento isolado, porque os acolhimentos têm aumentado nos últimos meses. Para a fundadora Janaina Menegassi do Nascimento, a chegada de mais mulheres representa um dualismo.

Nicole recebeu o apoio das tias para denunciar o ex-marido e buscar proteção. Ulisses Castro / Agencia RBS

— São duas visões: a de que existe aumento nos casos de violência doméstica e que elas estão mais atentas aos direitos e passaram a buscar ajuda. Mas o fato é que já atendemos 600 mulheres em cinco anos e o número cresce — explica.

Apesar do perfil distinto de mulheres atendidas, Janaina observa que a convivência com a violência é um traço que acompanha as vítimas desde a infância:

— As mulheres vêm durante o dia e participam de oficinas, de debates, ouvem palestras, tudo para que consigam ressignificar suas relações e compreender que não estão sozinhas. Aqui existe uma rede de apoio e, por isso, nossos atendimentos aumentam todos os anos.

Separada há quase um ano, Nicole (nome fictício)*, 24, está se recuperando da agressão sofrida em um relacionamento que durou dois anos. No instituto, diz ter encontrado espaço para compartilhar dificuldades e receber apoio para reestruturar a vida:

— Me sinto aliviada quando falo e elas me ouvem. A gente está aqui para se fortificar.

Alguns dados

:: Números da Coordenadoria da Mulher, que acolhe e orienta vítimas de violência doméstica em Caxias, contabilizam 3,1 mil mulheres atendidas entre janeiro e outubro de 2025. Isso representa um aumento de 23% em relação ao mesmo período no ano passado.

:: Outubro registrou o menor índice de feminicídios em uma década: foram apenas duas ocorrências. O pico foi em 2018, quando 12 casos foram registrados.

:: Crimes de lesão corporal têm queda gradativa: em 2015 foram registrados 894 casos, enquanto até outubro deste ano foram 615 casos. Isso representa uma redução de 31% na última década.

:: 24 homens que agrediram mulheres são monitorados por tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul. Desde 2023, a Polícia Civil gaúcha aderiu ao programa de Monitoramento do Agressor. As vítimas recebem um celular que emite um alerta quando o homem se aproxima. Caso seja necessário, é possível acionar a Brigada Militar.





Como pedir ajuda

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer pessoa deve acionar a Brigada Militar no 190.

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir à delegacia mais próxima registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. Em caso de impossibilidade de deslocamento, as vítimas podem fazer o registro pela delegacia online.

Qualquer pessoa que saiba de um caso de violência doméstica pode fazer uma denúncia anônima no Disque 180. O serviço também disponibiliza informações sobre os locais de acolhimento.