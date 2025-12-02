FAS mantém fechada casa de passagem onde educador social foi encontrado morto, em Caxias

Espaço está situado na Rua Garibaldi, no bairro Pio X. Porthus Junior / Agencia RBS

A Fundação de Assistência Social (FAS) confirmou que o Núcleo de Olhar Solidário (NÓS), em Caxias do Sul, permanecerá fechado. A casa de passagem (antiga Carlos Miguel), no bairro Pio X, teve o atendimento suspenso em outubro após o educador social e funcionário David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, ser morto no prédio.

O presidente da FAS, Mauro Trojan, defende que, no momento, não há necessidade de reabertura do estabelecimento. Um dos motivos, segundo ele, é a falta de demanda. Relata, ainda, que um levantamento, realizado nos últimos 30 dias, indica uma média de 40 vagas ociosas nas três casas de passagem ativas no município: PAS-RUA, São Francisco de Assis e o pernoite Bom Samaritano.

Trojan garante que a equipe que trabalhava no NÓS foi realocada para as outras unidades, potencializando o serviço, na avaliação dele. A Associação Mão Amiga, que opera o serviço, esclarece que são 22 funcionários.

Embora não haja a reabertura da casa neste momento, não está descartada nova discussão sobre o assunto futuramente. A chegada do inverno, por exemplo, época em que os serviços de acolhimento aos moradores em situação de rua são mais demandados, pode servir para a reabertura.

A FAS havia se comprometido a apresentar uma resposta sobre a reabertura do NÓS em até 30 dias, durante uma reunião de conciliação no foro trabalhista da cidade, realizada em novembro.

Uma nova sessão, com a Mão Amiga e o Senalba (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional), está agendada para 11 de dezembro, ocasião em que a decisão deverá ser oficializada.

O presidente da Mão Amiga, frei Jaime Bettega, elogiou a implantação do novo protocolo de segurança nas unidades de acolhimento, que inclui a instalação de câmeras de monitoramento e a contratação de vigilantes. A medida foi tomada após a morte de Alves.

— É um protocolo que protege os usuários e também os funcionários — avalia.

