Farroupilha redefine datas das campanhas de reciclagem para ampliar participação da comunidade em 2026

A prefeitura de Farroupilha definiu o calendário das campanhas de recolhimento de materiais recicláveis e de eletrônicos para 2026 com uma mudança estratégica: as datas foram reorganizadas para evitar coincidência com feriados prolongados e, assim, garantir maior presença de público. A informação foi divulgada pela secretaria municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Conforme o titular da pasta, Paulo Gasperin, em 2025 a campanha de recolhimento de vidros e outros recicláveis ocorreu sempre no primeiro sábado de cada mês. Para o próximo ano, no entanto, houve um ajuste no cronograma.

A campanha de recolhimento de materiais recicláveis seguirá com uma edição mensal ao longo do próximo ano. Serão aceitos diferentes tipos de vidros, inclusive quebrados, como garrafas, copos e frascos, além de tampinhas, caixas de papelão, caixas aluminizadas (como as de leite), esponjas, blisters de medicamentos, óleo de cozinha usado, alumínio e embalagens laminadas, como as de salgadinhos, café e chimarrão. Não são recolhidas lâmpadas fluorescentes e pilhas, que exigem destinação específica. Somente em 2025, a campanha já recolheu mais de 120 toneladas de materiais recicláveis.

Já a campanha de recolhimento de eletrônicos seguirá com quatro datas ao longo do ano — duas no primeiro semestre e duas no segundo. Em 2025, a ação garantiu a destinação correta de pelo menos oito caminhões de resíduos eletrônicos. Poderão ser entregues equipamentos de informática, eletroportáteis, eletrônicos diversos, aparelhos de áudio e vídeo, eletrodomésticos da linha branca, além de pilhas, cartuchos e toners de impressora.

A prefeitura reforça que resíduos que não são aceitos nas campanhas, como lâmpadas fluorescentes, devem ser devolvidos às lojas onde foram adquiridos, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010.

Confira as datas das campanhas em 2026

Campanha de Recolhimento de Materiais Recicláveis

Janeiro – dia 10

Fevereiro – dia 7

Março – dia 7

Abril – dia 11

Maio – dia 9

Junho – dia 13

Julho – dia 4

Agosto – dia 1º

Setembro – dia 12

Outubro – dia 3

Novembro – dia 7

Dezembro – dia 5

Campanha de Recolhimento de Eletrônicos