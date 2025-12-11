Farroupilha investe R$ 7,6 milhões em escola de turno integral

Estrutura atenderá estudantes do 1º ao 9º do Ensino Fundamental. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A prefeitura de Farroupilha anunciou, nesta quinta-feira (11), a construção da primeira escola municipal de turno integral. A estrutura ficará localizada no bairro América, com capacidade para até 250 estudantes, do 1º ao 9º do Ensino Fundamental.

O anúncio foi feito durante as comemorações pelo aniversário de 91 anos da cidade. A obra tem valor estimado em R$ 7,6 milhões, oriundos dos cofres municipais.

— Poder dar esse passo, investindo recursos próprios, é um momento de muita alegria — ressalta o prefeito Jonas Tomazini.