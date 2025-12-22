Farmácia da UPA Botafogo, em Bento Gonçalves, terá funcionamento 24 horas a partir de 2 de janeiro

A partir de 2 de janeiro, a farmácia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Botafogo, em Bento Gonçalves, funcionará 24 horas por dia. Conforme a administração municipal, a medida atende a uma demanda antiga da população e garante que, após o atendimento médico, os pacientes já possam retirar imediatamente os medicamentos prescritos, sem a necessidade de retornar em outro dia.
Para viabilizar a ampliação do serviço, foram nomeados novos profissionais, por meio concurso público, e estruturada uma sala específica dentro da unidade de saúde. A farmácia da UPA Botafogo atende exclusivamente os pacientes da emergência.
Já os medicamentos de uso contínuo continuam sendo retirados nas farmácias dos bairros Eucaliptos, São Roque, Zona Sul e Central (de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h20min e das 13h às 16h50).