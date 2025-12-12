Evento promete reunir em torno de 300 Fuscas e veículos semelhantes neste domingo em Caxias

Neste domingo (14), a partir das 8h, ocorre a 22ª edição do Fuscaxias, evento que reúne Fuscas e veículos semelhantes em Caxias do Sul. O encontro será no estacionamento atrás da biblioteca da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com entrada gratuita.
A realização é do Caxias Fusca Clube e da Associação Brasileira de Veículos Antigos. A expectativa dos organizadores é contar com em torno de 300 carros, além dos entusiastas por relíquias automotivas.
Para expor, é preciso que o automóvel tenha sistema de refrigeração pelo fluxo de ar sobre o motor (air cooled), como Fuscas e derivados. A taxa é de R$ 70, e os 250 primeiros inscritos ganham um kit com camiseta e troféu de participação.
O evento, que acontece mesmo em caso de chuva, também terá food trucks, mercado de pulgas, itens e acessórios automotivos e atração musical.