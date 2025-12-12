Geral

Relíquias automotivas
Notícia

Evento promete reunir em torno de 300 Fuscas e veículos semelhantes neste domingo em Caxias

Fuscaxias terá início às 8h no estacionamento atrás da biblioteca da UCS. Entrada é gratuita

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS