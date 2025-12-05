Estoques de sangue do Hemocentro Regional de Caxias do Sul estão em níveis baixos

Os tipos A-, B- e O- estão em estado crítico, enquanto o tipo O+ encontra-se em estado de alerta. Betania Ramalho da Silva / Divulgação

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) alerta para situação crítica dos estoques de sangue no município. Nesta sexta-feira (5), foi realizado um balanço, que aponta que os tipos A-, B- e O- estão em estado crítico, enquanto o tipo O+ encontra-se em estado de alerta.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca a importância da participação da comunidade, visto que o Hemocs atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência. Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.