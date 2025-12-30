Estacionamento rotativo não terá cobrança nesta quarta e quinta-feira em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, em função do feriado de Ano-Novo, nesta quarta (31) e quinta-feira (1º), o Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR) não terá cobrança. Portanto, o uso será gratuito.
Além disso, a prefeitura terá dias de ponto facultativo. Os administrativos e os serviços não essenciais, em sua maioria, estarão fechados até domingo (4). A Secretaria Municipal da Cultura retornará com o atendimento ao público na próxima segunda-feira (5).
Confira o atendimento dos demais serviços:
Estação Férrea (administrativo SMC, diretoria de fomento, gabinete)
- Fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).
Museus municipais
- Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). O retorno será na terça-feira (7).
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami
- Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).
DIPPAHC - Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural
- Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).
Praça CEU - Cidade Nova, Administrativo e Biblioteca
- Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Praça aberta diariamente das 6h às 22h.
Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Sala de Cinema Ulysses Geremia, Sala de Exposições/Galeria de Artes, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Unidades da SMC e Zarabatana Café)
- Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Fechado neste sábado (3) e domingo (4).
Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima - Administrativo, Teatro Municipal Pedro Parenti e Galeria Municipal Gerd Bornheim
- Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).
Biblioteca Parque dos Macaquinhos
- Fechada nos dias de ponto facultativo. Fechada neste domingo (3) Retorno na quinta-feira (8).
Ponto de Safra
- Antecipada de sexta-feira (2) para quarta-feira (31).
Feira do Agricultor
- Não será realizada nesta quinta-feira (1º).
Feira Ecológica
- Sem alterações, ocorrerá normalmente às quartas e sábados.
Secretaria de Obras
- Plantão nos telefones (54) 99646-2002, (54) 98156-8024 ou (54) 98434-6870
Codeca
- Nesta quarta-feira (31), atendimento na sede administrativa das 8h às 13h; coleta até 22h. Demais dias, funcionamento normal.
Trânsito
- Plantão pelo 118
Guarda Municipal
- Plantão pelo 153
FAS
- Plantão pelo telefone (54) 98404-9921
Samae
- Loja comercial fechada de quarta-feira (31) a domingo (4). Plantão nos telefones 115 ou 0800 772.8600.
Saúde
- Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.
UBSs
- Fechadas nos feriados e pontos facultativos do Município, nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro; 01 e 02 de janeiro de 2026. Agenda+ também não terá serviço nestes. Os atendimentos retornam na segunda-feira (05/01/26) em horário normal.
Hemocs
- Não haverá expediente nos feriados e pontos facultativos do Município, nesta quarta (31); quinta (1º) e sexta-feira (2). Nessas datas, o Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. Porém, no sábado (3), das 8h às 12h, haverá atendimento em horário normal.
CAPSs
- Os que não possuem atendimento 24h, estarão fechados nos feriados e pontos facultativos do Município, nesta quarta (31); quinta (1º) e sexta-feira (2).
Sala do Empreendedor
- Fechada nos feriados e pontos facultativos.
CAT Praça Dante Alighieri
- De terça-feira (30) a quinta-feira (1º), aberto das 12h às 17h.
CAT Aeroporto
- Nesta terça-feira (30), aberto das 12h às 18h. Na quarta (31) e quinta-feira (1º), aberto das 12h às 17h.
Alô Caxias
- Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias.
Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2
- O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633.