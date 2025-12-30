Estacionamento rotativo não terá cobrança nesta quarta e quinta-feira em Caxias do Sul

O Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR) não terá cobrança. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, em função do feriado de Ano-Novo, nesta quarta (31) e quinta-feira (1º), o Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR) não terá cobrança. Portanto, o uso será gratuito.

Além disso, a prefeitura terá dias de ponto facultativo. Os administrativos e os serviços não essenciais, em sua maioria, estarão fechados até domingo (4). A Secretaria Municipal da Cultura retornará com o atendimento ao público na próxima segunda-feira (5).

Confira o atendimento dos demais serviços:

Estação Férrea (administrativo SMC, diretoria de fomento, gabinete)

Fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).

Museus municipais

Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). O retorno será na terça-feira (7).

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).

DIPPAHC - Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural

Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).

Praça CEU - Cidade Nova, Administrativo e Biblioteca

Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Praça aberta diariamente das 6h às 22h.

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Sala de Cinema Ulysses Geremia, Sala de Exposições/Galeria de Artes, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Unidades da SMC e Zarabatana Café)

Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Fechado neste sábado (3) e domingo (4).

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima - Administrativo, Teatro Municipal Pedro Parenti e Galeria Municipal Gerd Bornheim

Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30). Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nesta terça-feira (30).

Biblioteca Parque dos Macaquinhos

Fechada nos dias de ponto facultativo. Fechada neste domingo (3) Retorno na quinta-feira (8).

Ponto de Safra

Antecipada de sexta-feira (2) para quarta-feira (31).

Feira do Agricultor

Não será realizada nesta quinta-feira (1º).

Feira Ecológica

Sem alterações, ocorrerá normalmente às quartas e sábados.

Secretaria de Obras

Plantão nos telefones (54) 99646-2002, (54) 98156-8024 ou (54) 98434-6870

Codeca

Nesta quarta-feira (31), atendimento na sede administrativa das 8h às 13h; coleta até 22h. Demais dias, funcionamento normal.

Trânsito

Plantão pelo 118

Guarda Municipal

Plantão pelo 153

FAS

Plantão pelo telefone (54) 98404-9921

Samae

Loja comercial fechada de quarta-feira (31) a domingo (4). Plantão nos telefones 115 ou 0800 772.8600.

Saúde

Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.

UBSs

Fechadas nos feriados e pontos facultativos do Município, nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro; 01 e 02 de janeiro de 2026. Agenda+ também não terá serviço nestes. Os atendimentos retornam na segunda-feira (05/01/26) em horário normal.

Hemocs

Não haverá expediente nos feriados e pontos facultativos do Município, nesta quarta (31); quinta (1º) e sexta-feira (2). Nessas datas, o Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. Porém, no sábado (3), das 8h às 12h, haverá atendimento em horário normal.

CAPSs

Os que não possuem atendimento 24h, estarão fechados nos feriados e pontos facultativos do Município, nesta quarta (31); quinta (1º) e sexta-feira (2).

Sala do Empreendedor

Fechada nos feriados e pontos facultativos.

CAT Praça Dante Alighieri

De terça-feira (30) a quinta-feira (1º), aberto das 12h às 17h.

CAT Aeroporto

Nesta terça-feira (30), aberto das 12h às 18h. Na quarta (31) e quinta-feira (1º), aberto das 12h às 17h.

Alô Caxias

Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias.

Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2