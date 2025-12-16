Estação de monitoramento de qualidade do ar de Caxias será instalada junto à sede do 4ª Batalhão de Choque da BM

A partir de parceria, equipamentos serão instalados na sede do Choque, em Caxias do Sul. SD PM Teixeira / Divulgação

O projeto da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) de ampliar a fiscalização da qualidade de ar em diferentes regiões do Estado avança para a instalação das estação de monitoramento.

Nesta semana, o órgão confirmou que a unidade de Caxias do Sul será instalada junto à sede do 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar, no bairro São José.

Outras estações previstas já têm os locais definidos. Em Porto Alegre, a nova unidade será alocada no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), e em Santa Maria a estação ficará nas dependências do Sesi.

A previsão é de que as três estações iniciem as operações no primeiro trimestre de 2026, de forma simultânea. A empresa que irá operar as estação é a Ambiental RB Comércio e Serviços, com sede no Rio de Janeiro.

A companhia já é responsável por controlar oito estações de qualidade do ar em Canoas, Triunfo, Gravataí, Esteio, Guaíba, Candiota e uma temporária na Capital.

Como irá funcionar a estação de monitoramento

A qualidade do ar em Caxias será monitorada continuamente de forma automática. Para isso, os equipamentos irão coletar e analisar dados em horários diferentes, medindo os níveis de poluentes presentes na atmosfera.

Entre os compostos nocivos que serão medidos estão ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e material particulado (MP2,5 e MP10). Aparelhos meteorológicos irão aferir a temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar.

Todos os dados coletados serão encaminhados para a Rede Ar do Sul do Estado, que é composta pelas estações de monitoramento. Conforme a Fepam, esses dados são baseados em métodos de referência aprovados pela United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA, em tradução livre).