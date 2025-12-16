Geral

Estação de monitoramento de qualidade do ar de Caxias será instalada junto à sede do 4ª Batalhão de Choque da BM

Equipamento deve começar a operar no primeiro trimestre de 2026, assim como as unidades de Porto Alegre e Santa Maria. A empresa que irá controlar as estações é a Ambiental RB Comércio e Serviços, do Rio de Janeiro

Tamires Piccoli

