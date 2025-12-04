Geral

Operação Ascaris
"Eram criminosos travestidos de voluntários", diz promotor que investiga desvio de doações da enchente para venda em brechós na Serra

Manoel Figueiredo Antunes, do Gaeco, apura o desvio e a venda irregular de doações na Serra, arrecadadas dos Estados Unidos

