Entrega de casas para famílias atingidas por enchentes em Santa Tereza é novamente adiada e ocorrerá somente em 2026

Secretário estadual de Habitação, Carlos Gomes prevê conclusão das 24 unidades habitacionais até o fim de janeiro. Em paralelo, município precisa finalizar serviços de infraestrutura complementares. Obra se arrasta por mais de um ano com sucessivas protelações no prazo de inauguração

Luca Roth

