Entidade questiona corte de árvores em Caxias do Sul após prefeito suspender o serviço 

Conselho das Árvores flagrou sete cortes na área central da cidade, após a determinação. Prefeitura alega que os cortes foram feitos por empresas que possuíam a licença antes da paralisação ser anunciada

Tamires Piccoli

