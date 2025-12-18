Entidade questiona corte de árvores em Caxias do Sul após prefeito suspender o serviço 

Um dos cortes foi flagrado na Rua Alfredo Chaves, próximo da sede da prefeitura. Vera Damian / Conselho das árvores / Divulgação

Passada pouco mais de uma semana desde que o prefeito Adiló Didomenico determinou a suspensão do corte de árvores em Caxias do Sul, ao menos sete casos de remoção foram flagrados por integrantes do Conselho das Árvores.

Conforme Vera Damian, membro da entidade, os casos foram registrados ao longo de três dias, todos na área central da cidade. Segundo ela, todas as árvores tinham mais de 30 anos.

Em reunião com o prefeito no dia 3 de dezembro, o Conselho das Árvores, Instituto Orbis e Apsiconor solicitaram a pausa nos cortes. O pedido foi atendido e a determinação de suspensão foi anunciada no último dia 8.

— A gente acreditou de que seriam suspensos os cortes. No nosso entendimento, quando um prefeito dá uma ordem para parar, é para parar — desabafou Vera Damian.

Procurado, o secretário municipal da Gestão Urbana, Rodrigo Weber, alegou que os cortes foram feitos por empresas privadas que já possuíam as licenças emitidas antes da determinação do prefeito.

— A suspensão foi para as nossas equipes. As empresas que solicitaram a licença para fazer o corte estão amparadas legalmente. Não temos como barrar as licenças que foram emitidas anteriormente — reiterou Weber.

Questionado, o secretário não soube precisar quantas licenças foram solicitadas e emitidas antes da suspensão do prefeito. Segundo Weber, a suspensão dos cortes deverá permanecer ao menos até janeiro, quando os servidores da Gestão Urbana se reunirão com o prefeito Adiló para definir como o serviço será feito.

Também no próximo ano está previsto o resultado da investigação do Ministério Público sobre os cortes feitos pela prefeitura. Em 26 de novembro, o órgão confirmou a instauração de um inquérito, a pedido do Conselho das Árvores, Instituto Orbis e Apsiconor.



