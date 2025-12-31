Empatia, diálogo e escuta ativa: as lições de reconciliações construídas com a Justiça Restaurativa em Caxias

Mediadores e facilitadores da Justiça Restaurativa em Caxias do Sul. Da esquerda para direita: servidora do TJ-RS, Kelen de Lima, Jane Cecconello, Délcio Junior e Salete Marcon. Ulisses Castro / Agencia RBS

"Olhar com o olhar do coração, com diálogo, empatia e humildade. Junta isso e é um bom começo para não ter o conflito", reflete a mediadora da Justiça Restaurativa Jane Ortiz Cecconello, 57 anos.

O fim de ano, geralmente, tem o desejo de uma vida melhor no início do novo ciclo. Junto, pode guardar reflexões, como a vontade de uma reconciliação ou até mesmo a solução para uma situação mal resolvida.

Em Caxias do Sul, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), no Fórum, mediadores e facilitadores da Justiça Restaurativa lidam com os mais diversos casos de conflitos. Nesse caso, judicializados. São situações que envolvem famílias, pais divorciados, vizinhos e colegas de escola.

Das experiências, lições são aprendidas e também percepções que podem se tornar uma prevenção para evitar outros casos ou desfechos violentos. O programa utiliza uma metodologia humanizada voltada para uma busca de solução conjunta entre as partes. Um dos métodos conhecidos, que passa a ser difundido em escolas também, são os Círculos de Construção de Paz.

— Muitas vezes as respostas estão em nós mesmos, mas temos que ser apoiados a encontrar essas respostas, ressignificando elas e muitas vezes recuando alguns posicionamentos. E aí, vem o poder da transformação através da reflexão, que também acaba ocorrendo muitas vezes nesses procedimentos — refletiu o facilitar da JR, Délcio Cruz Junior, 48.

Nem tudo é o que parece

Junior recorda como um dos casos atendidos recentemente chamou atenção para o papel que as redes sociais podem ter em um conflito. Um desentendimento entre três adolescentes em uma escola escalonou para uma briga em frente ao colégio, especialmente após comentários feitos na internet. Uma das envolvidas chegou a transferir-se de escola após a confusão.

O caso foi judicializado e encaminhado ao Cejusc. Antes da reunião entre as partes envolvidas, a equipe prepara todos com encontros individuais para entender a versão de cada pessoa.

O momento do reencontro é feito em ambiente seguro e com regramento para a comunicação não-violenta. Há, por exemplo, o objeto da palavra, passado para cada pessoa ter a sua vez de se expressar.

No fim dos encontros, a equipe do Cejusc viu mais uma reconciliação, com as envolvidas de acordo pela boa convivência e a reflexão sobre um melhor uso das redes sociais:

— Ficou muito claro a questão da influência das redes sociais, que isso acabou oportunizando aquele desencontro de palavras. Também muitas vezes damos uma interpretação. Uma coisa é falar pessoalmente, outra é fazer essa leitura da mídia da rede social que gerou desse conflito — comentou Junior.

Do encontro surge um termo de acordo com as soluções encontradas. Depois de meses, é feito um pós-círculo para ver como está a situação.

Um bem maior

Famílias, geralmente, tendem a ter casos mais complexos. Um exemplo foi um atendimento realizado pela mediadora da JR, Salete Maria Brandelli Marcon, 68.

Dois jovens tiveram um breve romance, ela engravidou e decidiu nunca mais vê-lo. Tudo mudou quando a filha começou a pedir sobre quem era o pai dela.

A Justiça Restaurativa ajudou no reencontro, além do acordo sobre como funcionaria a convivência e as obrigações de cada. Contudo, um único momento, que emocionou Salete e todos envolvidos, lembrou que ali havia algo bem mais precioso a ser cuidado.

— Quando eles abriram a porta, aquela menina veio correndo. Ela olhou para ele (o pai) e só disse, "Oi". Ele respondeu e ela fez sinal para ele abaixar. Quando ele abaixou, ela se abraçou no pescoço dele. Ela também tinha uma margarida, entregou para ele e deu um beijo no rosto. Acabou com todo mundo. Uma menina de seis aninhos — relembrou Salete.

Nesse caso, Salete chama atenção que é importante que pais divorciados e famílias percebam que sempre existe a possibilidade de uma nova vida após uma separação. O afastamento não é motivo para ampliar esse sofrimento às crianças.

— Fazer eles (os pais) entenderem que os filhos não têm culpa de uma separação, que são os que mais sofrem, e que agora as crianças têm dois lares, um paterno e um materno, que eles têm que ser felizes os dois. Eu sempre digo no final de uma mediação que o presente mais importante que damos para um filho não são os brinquedos, é o amor, é o estar junto, é ele se sentir amado — destacou Salete.

Como buscar auxílio

Como explica a servidora do TJ-RS, Kelen Toss de Lima, 41, aumentou o pedido entre os próprios advogados pelo procedimento de reconciliação. Um dos grandes pontos da metodologia é que as soluções e a vontade da reconciliação vem dos próprios participantes. Ninguém é forçado ou obrigado a nada.

— Parte deles, porque assim, nós não sabemos a realidade. Eles sabem a realidade e o que eles vão poder fazer — contou Kelen.

Para esse auxílio, que traz uma escuta ativa, não é necessário que exista uma judicialização do conflito. No caso de um grupo identificar que precisa de ajuda para mediar uma situação, existe a possibilidade do chamado pré-processo. No site do Tribunal de Justiça do RS existe uma página chamada "Quero Conciliar". Dados podem ser preenchidos nela e o caso é encaminhado ao Cejusc.

O interessante, como acrescenta Kelen, é que há casos em que a mediação dá fim ao processo na Justiça e outros em que ajuda a encaminhar. O momento de escuta e reflexão pode acalmar sentimentos e trazer um entendimento geral da situação.

— Quando o ser humano se der por conta que nós somos semelhantes e o quanto somos semelhantes, o quanto tirar essa roupa aqui, é só os ossinhos e somos muito semelhantes, o mundo vai ser melhor — refletiu Jane.

O Cejusc também oferece oficinas da Justiça Restaurativa. Interessados podem acompanhar nas redes sociais do setor (@cejusccxs no Instagram).