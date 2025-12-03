Em duas horas, oito motoristas são autuados por conversão em local proibido na RS-122, em Farroupilha

Segundo o CRBM, durante a fiscalização, foram registradas 15 infrações de trânsito. Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) / Divulgação

Em uma ação de fiscalização, oito motoristas foram autuados por realizar conversão em local proibido na RS-122, em Farroupilha. A ação, coordenada pelo Comado Rodoviário da Brigada Militar, ocorreu na tarde de terça-feira (2) e durou duas horas.

Leia Mais FAS mantém fechada casa de passagem onde educador social foi encontrado morto, em Caxias

Segundo o CRBM, durante a fiscalização, foram registradas 15 infrações de trânsito entre os kms 57 e 58. A ação foi motivada após denúncias de usuários da rodovia.