Em ano de Copa do Mundo e eleições veja quais são os projetos que os caxienses querem ver realizados em 2026

Ulisses Castro / Agencia RBS

Já a edição desta quarta (31/12) e quinta-feira (1º/01) se propõe a olhar para frente. Confira, a seguir, seis projetos e conquistas que almejamos ver concretizados em 2026:

1 - Solução para a Maesa

O Executivo pretendia publicar o edital de concessão até o fim de 2025. O que acabou não acontecendo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Há anos os caxienses sonham ver o projeto de ocupação da Maesa sair do papel. Já houve maior mobilização pela utilização do espaço – inclusive com abraços simbólicos em torno da histórica edificação. Uns gostariam de ver nascer ali um complexo cultural incluindo o Museu da Indústria, outros, almejam por um parque gastronômico e comercial, outros ainda disputam nos bastidores a possível construção de um shopping. Ideias não faltam. A mobilização é que parece ter esfriado.

Ainda em outubro de 2025 o novo projeto de concessão da Maesa havia sido enviado para avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O Executivo pretendia publicar o edital até o fim de 2025. O que acabou não acontecendo. Que em 2026 a Maesa deixe de ser um projeto futuro.

2 - Novo presídio pronto

Obra na penitenciária deve ser concluída no segundo semestre de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Em setembro de 2025 começaram as obras no novo presídio estadual de Caxias do Sul. Dividida em dois prédios, a nova cadeia terá oito galerias, celas sem tomadas e ao menos 200 vagas para trabalho prisional. A capacidade total da estrutura é de 1.650 vagas masculinas. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026.

O novo presídio é apontado como solução para a superlotação das unidades da Serra. No início de 2025, cinco das oito unidades prisionais da região foram interditadas por superlotação.

3 - Mais vagas na Educação Infantil em Caxias do Sul

A previsão da prefeitura de Caxias é de que 11 escolas sejam construídas ao longo de 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

Outro desejo dos caxienses para 2026 é ver prontas as primeiras escolas de Educação Infantil da parceria público-privada (PPP). A previsão, conforme o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, é de que 11 escolas sejam construídas e concluídas ao longo de 2026.

As primeiras comunidades a receber as escolas serão dos bairros Esplanada, Santa Fé, Cidade Nova, Desvio Rizzo, Diamantino, Interlagos, Jardim Eldorado, Nossa Senhora de Fátima e São Victor-Cohab. Esplanada e Santa Fé devem receber duas unidades cada.

4 - Eleições gerais

Primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Todo ano eleitoral gera tensões. Que em 2026 os eleitores façam boas — e racionais — escolhas na eleição para presidente, governador, deputados federais e estaduais e senadores. Que nesta eleição os debates permaneçam no campo das ideias, com adversários exercendo a política com democracia e respeito às diferenças, sem tratar os adversários como inimigos.

5 - Será o fim das novelas?

No Desvio Rizzo, o projeto sofreu novas adequações e a principal frente de trabalho está atualmente na Avenida Alexandre Rizzo. Porthus Junior / Agencia RBS

Veremos resolvidas as novelas das obras inacabadas em Caxias do Sul nos bairros Desvio Rizzo e Planalto e o término da revitalização da Estação Férrea? Pelo discurso, sim. A que parece estar mais próxima do fim é a do acesso ao Planalto. A pavimentação das pistas na BR-116 começou neste mês e a implantação das redes de drenagem está quase concluída. Ainda há necessidade de terraplanagem, novos passeios públicos, meios-fios e sinalização viária.

Na Estação Férrea, a primeira etapa da revitalização foi entregue em novembro. A próxima inclui a finalização da fonte luminosa, intervenções de acessibilidade, reforma da antiga caixa d’água e melhoria do acesso pela Rua Marechal Floriano. Além disso, há o planejamento para restauro da locomotiva doada pelo Dnit e licitação para a cobertura da Praça das Feiras.

Também há previsão de encerramento em 2026 da mais longa das novelas, no Rizzo, mas sem prazo definido. O projeto sofreu novas adequações e a principal frente de trabalho está atualmente na Avenida Alexandre Rizzo, onde as equipes implantam novo pavimento, plantio de grama, passeio público e camada asfáltica.

6 - Sucesso nos gramados

Desejo é pela volta do Juventude à Série A e pelo acesso do Caxias à Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

2025 está na lista de mais um ano para ser riscado da história da dupla Ca-Ju. O Caxias, líder da primeira fase, perdeu o gás na reta final e por mais um ano disputará a Série C. Por outro lado, o Juventude amargou mais uma queda e voltará a disputar a Série B. O que as torcidas grená e alviverde mais desejam é sacramentar 2025 celebrando subir de divisões: o Caxias da C para a B e, o Ju, da B para a A.

A Seleção Brasileira vai conquistar o hexa com Ancelotti? Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação