"Ele desceu de ré": comandante da Brigada Militar em Gramado descreve acidente que envolveu Roberto Carlos

Artista havia se apresentado na noite da sexta-feira. Porthus Junior / Agencia RBS

O acidente de trânsito que envolveu o cantor Roberto Carlos, 84 anos, em Gramado, na madrugada de domingo (14), durante a gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo, assustou fãs e repercutiu no país. Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda (15), o comandante do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), major Ângelo Márcio Ferraz, descreveu como foi o atendimento da ocorrência, registrada no interior do centro de feiras e eventos Serra Park.

Ferraz detalha que Roberto Carlos dirigia um Cadillac na subida de um morro que dá acesso aos pavilhões do complexo. No meio do percurso, entretanto, o carro desceu de ré, atingiu outros três veículos da equipe da emissora e parou ao colidir em uma árvore. O caso aconteceu por volta de 1h45min.

— Ele desceu de ré, abalroou mais três veículos da equipe e acabou colidindo a traseira do Cadillac em uma árvore — afirmou o policial militar.

O Rei e outros três integrantes da equipe foram socorridos por Brigada Militar, Samu e Corpo de Bombeiros e conduzidos ao hospital da cidade. Ninguém sofreu ferimentos graves.

— Lá, eles passaram por exames clínicos e médicos e tomografia, onde não foi constatada nenhuma lesão. Por volta das 4h30min, foram liberados — acrescentou.

Conforme a assessoria da TV Globo, houve uma falha no freio do Cadillac conduzido pelo cantor. Ferraz disse que "fica difícil afirmar ou confirmar porque isso só poderia ser apurado por uma perícia no veículo".

O comandante da unidade da Brigada Militar na Região das Hortênsias admite que nunca imaginou atender um chamado envolvendo um dos maiores nomes da história da música nacional:

— Realmente, ficamos muito surpresos na hora. Tenho mais de 20 anos de Brigada Militar e, tanto a mim, quanto aos policiais que atenderam a ocorrência, foi uma surpresa. Graças a Deus nenhum dos ocupantes teve lesões aparentes e nem lesões diagnosticadas pelos exames clínicos posteriores.