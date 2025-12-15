Geral

"Ele desceu de ré": comandante da Brigada Militar em Gramado descreve acidente que envolveu Roberto Carlos

Caso aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo. Major Ângelo Márcio Ferraz contou à Rádio Gaúcha que o Rei dirigia um Cadillac, que não superou a subida de um morro no interior do complexo Serra Park

