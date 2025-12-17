Edital abre disputa por obra de R$ 200 milhões do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva; propostas serão conhecidas em fevereiro

Após anos de estudos, licenças ambientais e entraves técnicos, o projeto do Aeroporto da Serra Gaúcha entrou nesta quarta-feira (17) em fase decisiva. A prefeitura de Caxias do Sul publicou o edital de licitação da primeira etapa da obra, conhecida como Lado Ar, que concentra a infraestrutura principal para o início da operação aeroportuária, como pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e pistas de táxi.
Com investimento estimado em cerca de R$ 200 milhões, os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para 24 de fevereiro. A licitação será do tipo técnica e preço.
Concluída essa etapa, o resultado da licitação será encaminhado à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), responsável pela verificação e homologação do processo. Somente após essa validação será possível a assinatura do contrato e a emissão da autorização de início das obras. A liberação dos recursos federais ocorrerá na sequência, conforme o andamento dos trâmites junto ao governo federal.
O projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha foi desenvolvido de acordo com os padrões técnicos da aviação civil e prevê uma pista de 1.930 metros de comprimento por 45 metros de largura, dimensionada para receber aeronaves como Boeing 737-8 MAX, Airbus A321neo e Embraer E195-E2. O aeroporto também contará com pátio de aeronaves de mais de 31 mil metros quadrados e estacionamento com capacidade aproximada para 500 veículos.
Os estudos técnicos indicam a possibilidade de ampliação futura da infraestrutura, com extensão da pista para até 2.200 metros, implantação de pista de táxi paralela, terminal de cargas, áreas destinadas à aviação geral, hangares e estrutura para abastecimento das aeronaves.
O avanço da licitação ocorre após mais de duas décadas de estudos e etapas preparatórias. Desde as primeiras avaliações de áreas para um novo aeroporto, em 2004, o projeto passou por processos de desapropriação, licenciamento ambiental, estudos de impacto e adequações técnicas exigidas por órgãos federais e estaduais. Em 2025, o empreendimento foi oficialmente incluído no PAC e recebeu autorização do Ministério de Portos e Aeroportos para a abertura da licitação, marco que viabilizou a publicação do edital desta semana.
Histórico
2004
- Instituto de Aviação Civil avalia possíveis áreas para novo aeroporto em Caxias do Sul.
2006
- Estado autoriza o levantamento topográfico da área em Vila Oliva.
2007
- Ministério da Defesa dá parecer favorável ao processo de viabilidade operacional do projeto do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.
- Os 445,53 hectares destinados ao novo aeroporto, na localidade de Tabela, Vila Oliva, são gravados no Plano Diretor do Município de Caxias do Sul.
2011
- Área é decretada como de utilidade pública para fins de desapropriação.
2012
- Aeroporto da Serra Gaúcha é incluído no plano de incentivo à aviação regional, da Secretaria de Aviação Civil (SAC), que abrange mais de 200 aeroportos.
2013
- Governo do Estado assina termo de cooperação com o Município prevendo R$ 15 milhões para as desapropriações.
2014
- Consórcio de empresas projetistas IQS Engenharia & PJJ Malucelli, subcontratado pelo Banco do Brasil, elabora Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) e apresenta quatro alternativas de investimento à Secretaria da Aviação Civil.
- Aeroporto Hugo Cantergiani é declarado pela SAC como inviável para receber investimentos.
- Estado do RS informa à SAC que o sítio de Vila Oliva é a opção mais viável e atenderia também à Região das Hortênsias.
2016
- SAC autoriza a execução da fase de anteprojeto para o Aeroporto Regional em Vila Oliva.
2017
- Fepam emite Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA.
2018
- Firmado o contrato de elaboração do EIA-RIMA das obras de instalação do aeroporto.
- Protocolada junto ao Iphan a Ficha de Caracterização de Atividade do empreendimento e emitido o Termo de Referência Específico.
- Emissão de Termo de Referência revisado para elaboração do EIA/RIMA e de autorização para manejo de fauna silvestre.
- Publicada a atualização do Decreto de Utilidade Pública, para fins de desapropriação.
- Centro Nacional de Arqueologia aprova Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.
2019
- SAC realiza a apresentação e a entrega do anteprojeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.
- IPHAN-RS emite a Anuência da Licença Prévia.
- Município elabora laudo de avaliação para desapropriação das áreas do sítio aeroportuário, no valor de R$ 20.656.682,65.
- Assinatura do Termo de Compromisso entre Ministério da Infraestrutura e Município de Caxias do Sul para a construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.
2020
- Município realiza audiências públicas visando a licença prévia EIA/RIMA.
- Pagamento do Município, via depósito judicial, do montante avaliado para desapropriação.
- Fepam publica Licença Prévia EIA/RIMA.
2021
- Contratada a empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. para a elaboração dos projetos para o Aeroporto, com base no anteprojeto fornecido pela SAC.
- Análise e aprovação pelos técnicos da SAC da 1ª Entrega das etapas do projeto do Aeroporto.
2023
- Análise e aprovação pelos técnicos da SAC da 2ª e 3ª Entrega das etapas do projeto do Aeroporto.
- Samae começa a implantação da adutora de 13,3 km de extensão que levará água ao futuro Aeroporto. Investimento é de R$ 9,7 milhões.
- Publicada a Licença de Instalação do Aeroporto Regional pela Fepam.
2024
- Análise e aprovação pelos técnicos da SAC Entrega das etapas do projeto de Infraestrutura do Aeroporto
- IPHAN apontou necessidade de novos estudos arqueológicos da área em Vila Oliva.
2025
- Oficialização da inclusão do Aeroporto da Serra Gaúcha no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.
- Concluída a análise e aprovação pelos técnicos da SAC das etapas do projeto de Infraestrutura do Aeroporto, incluindo o orçamento previsto.
- SAC autoriza Município a iniciar estudos para a licitação das obras do novo aeroporto.
- IPHAN aprova o relatório complementar enviado pelo Município sobre os estudos arqueológicos da área.
- Adutora do Samae entrou em funcionamento
- Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho assina em Caxias a autorização para que o município possa licitar a obra do novo Aeroporto da Serra Gaúcha.
- Prefeito Adiló informa ao Ministro Costa Filho a data da publicação do edital da primeira etapa das obras.
- Publicado edital da construção da etapa Lado Ar do Aeroporto, em Vila Oliva.