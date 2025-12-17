Edital abre disputa por obra de R$ 200 milhões do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva; propostas serão conhecidas em fevereiro

Imagem da área em Vila Oliva onde será erguido o aeroporto. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

Após anos de estudos, licenças ambientais e entraves técnicos, o projeto do Aeroporto da Serra Gaúcha entrou nesta quarta-feira (17) em fase decisiva. A prefeitura de Caxias do Sul publicou o edital de licitação da primeira etapa da obra, conhecida como Lado Ar, que concentra a infraestrutura principal para o início da operação aeroportuária, como pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e pistas de táxi.

Com investimento estimado em cerca de R$ 200 milhões, os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para 24 de fevereiro. A licitação será do tipo técnica e preço.

Concluída essa etapa, o resultado da licitação será encaminhado à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), responsável pela verificação e homologação do processo. Somente após essa validação será possível a assinatura do contrato e a emissão da autorização de início das obras. A liberação dos recursos federais ocorrerá na sequência, conforme o andamento dos trâmites junto ao governo federal.

O projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha foi desenvolvido de acordo com os padrões técnicos da aviação civil e prevê uma pista de 1.930 metros de comprimento por 45 metros de largura, dimensionada para receber aeronaves como Boeing 737-8 MAX, Airbus A321neo e Embraer E195-E2. O aeroporto também contará com pátio de aeronaves de mais de 31 mil metros quadrados e estacionamento com capacidade aproximada para 500 veículos.

Os estudos técnicos indicam a possibilidade de ampliação futura da infraestrutura, com extensão da pista para até 2.200 metros, implantação de pista de táxi paralela, terminal de cargas, áreas destinadas à aviação geral, hangares e estrutura para abastecimento das aeronaves.

O avanço da licitação ocorre após mais de duas décadas de estudos e etapas preparatórias. Desde as primeiras avaliações de áreas para um novo aeroporto, em 2004, o projeto passou por processos de desapropriação, licenciamento ambiental, estudos de impacto e adequações técnicas exigidas por órgãos federais e estaduais. Em 2025, o empreendimento foi oficialmente incluído no PAC e recebeu autorização do Ministério de Portos e Aeroportos para a abertura da licitação, marco que viabilizou a publicação do edital desta semana.

Histórico

2004

Instituto de Aviação Civil avalia possíveis áreas para novo aeroporto em Caxias do Sul.

2006

Estado autoriza o levantamento topográfico da área em Vila Oliva.

2007

Ministério da Defesa dá parecer favorável ao processo de viabilidade operacional do projeto do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.

Os 445,53 hectares destinados ao novo aeroporto, na localidade de Tabela, Vila Oliva, são gravados no Plano Diretor do Município de Caxias do Sul.

2011

Área é decretada como de utilidade pública para fins de desapropriação.

2012

Aeroporto da Serra Gaúcha é incluído no plano de incentivo à aviação regional, da Secretaria de Aviação Civil (SAC), que abrange mais de 200 aeroportos.

2013

Governo do Estado assina termo de cooperação com o Município prevendo R$ 15 milhões para as desapropriações.

2014

Consórcio de empresas projetistas IQS Engenharia & PJJ Malucelli, subcontratado pelo Banco do Brasil, elabora Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) e apresenta quatro alternativas de investimento à Secretaria da Aviação Civil.

Aeroporto Hugo Cantergiani é declarado pela SAC como inviável para receber investimentos.

Estado do RS informa à SAC que o sítio de Vila Oliva é a opção mais viável e atenderia também à Região das Hortênsias.

2016

SAC autoriza a execução da fase de anteprojeto para o Aeroporto Regional em Vila Oliva.

2017

Fepam emite Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA.

2018

Firmado o contrato de elaboração do EIA-RIMA das obras de instalação do aeroporto.

Protocolada junto ao Iphan a Ficha de Caracterização de Atividade do empreendimento e emitido o Termo de Referência Específico.

Emissão de Termo de Referência revisado para elaboração do EIA/RIMA e de autorização para manejo de fauna silvestre.

Publicada a atualização do Decreto de Utilidade Pública, para fins de desapropriação.

Centro Nacional de Arqueologia aprova Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.

2019

SAC realiza a apresentação e a entrega do anteprojeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.

IPHAN-RS emite a Anuência da Licença Prévia.

Município elabora laudo de avaliação para desapropriação das áreas do sítio aeroportuário, no valor de R$ 20.656.682,65.

Assinatura do Termo de Compromisso entre Ministério da Infraestrutura e Município de Caxias do Sul para a construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha.

2020

Município realiza audiências públicas visando a licença prévia EIA/RIMA.

Pagamento do Município, via depósito judicial, do montante avaliado para desapropriação.

Fepam publica Licença Prévia EIA/RIMA.

2021

Contratada a empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. para a elaboração dos projetos para o Aeroporto, com base no anteprojeto fornecido pela SAC.

Análise e aprovação pelos técnicos da SAC da 1ª Entrega das etapas do projeto do Aeroporto.

2023

Análise e aprovação pelos técnicos da SAC da 2ª e 3ª Entrega das etapas do projeto do Aeroporto.

Samae começa a implantação da adutora de 13,3 km de extensão que levará água ao futuro Aeroporto. Investimento é de R$ 9,7 milhões.

Publicada a Licença de Instalação do Aeroporto Regional pela Fepam.

2024

Análise e aprovação pelos técnicos da SAC Entrega das etapas do projeto de Infraestrutura do Aeroporto

IPHAN apontou necessidade de novos estudos arqueológicos da área em Vila Oliva.

2025