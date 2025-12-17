Geral

Edital abre disputa por obra de R$ 200 milhões do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva; propostas serão conhecidas em fevereiro

Primeira etapa do certame lançado pela prefeitura de Caxias do Sul nesta quarta-feira prevê pista, pátio e infraestrutura básica; recursos são do PAC do governo federal

Pioneiro

