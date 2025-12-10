Geral

Nova direção
Notícia

Economista Monica Beatriz Mattia é aclamada nova presidente do Corede Serra

Ela assume pela terceira vez a gestão da entidade, que representa 32 municípios da região. Quem deixa o cargo é o ex-reitor da UCS Evaldo Kuiava

Luca Roth

