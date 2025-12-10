Economista Monica Beatriz Mattia é aclamada nova presidente do Corede Serra

Economista pretende trabalhar pela integração institucional, entre outras pautas. Tiago Garziera / Divulgação

A economista e professora Monica Beatriz Mattia foi aclamada presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Serra em assembleia na terça-feira (9). Ela o assume o cargo para o biênio 2026-2027 no lugar do também professor e ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Evaldo Kuiava.

No encontro, foram empossados os novos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal da entidade (veja lista abaixo), que se constitui num fórum de discussão e decisão sobre políticas e ações para 32 municípios da região. O conselho de representantes ainda será validado.

Monica irá ocupar a gestão do Corede Serra pela terceira vez — as outras oportunidades foram entre 2020 e 2023. A economista pretende trabalhar pela integração institucional, pelo planejamento regional qualificado e pelo uso estratégico de dados e inteligência artificial para orientar políticas públicas.

— Somos uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, mas ainda trabalhamos de forma fragmentada. É hora de construir uma ação coletiva permanente — declarou a nova presidente.

Ela também discursou a favor da retomada de debates regionais estruturantes com comissões temáticas dedicadas à transformação de dados disponíveis em saúde, educação e economia em ferramentas práticas para gestores públicos. Outras pautas defendidas foram turismo regional integrado, avaliação da economia da Serra e mobilidade e inovação urbana.

Em balanço sobre seu período na presidência (2024-2025), Kuiava destacou a adoção de novos critérios de avaliação de projetos, a busca por iniciativas de longo prazo e a necessidade de uma visão regional articulada, independentemente de partidos políticos. Também avaliou os projetos aprovados na Consulta Popular, como o Centro de Referência à Pessoa Idosa e o Fortalecimento do APL do Basalto:

— Esses projetos deixam legado. Não são iniciativas que acabam quando termina o recurso. São sementes que continuarão crescendo na Serra.

Diretoria executiva para o biênio 2026/2027

Presidente: Monica Beatriz Mattia (UCS)

1º Vice-Presidente: Cristiano Dal Pai (Prefeitura de Veranópolis)

2º Vice-presidente: Volmir Rech (Prefeitura de São Marcos)

3º Vice-presidente: Ruben Bisi (Simecs)

1º Secretário: Gilberto Galafassi (Associação Caminhos de Caravaggio)

2º Secretário: Bruna Tres (Prefeitura de Cotiporã)

3º Secretário: Camila Turmina (APL do Basalto)

1º Tesoureiro: Gilberto Bonatto (Emater Regional de Caxias do Sul)​

2º Tesoureiro: Itamar Girardi (Prefeitura de Protásio Alves)

3º Tesoureiro: Sibelle Pitt Camana (Encosta do Vinho)

Conselho Fiscal