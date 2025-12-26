Duda Puccinelli, ex-tecladista da banda Bandida, morre aos 57 anos em Caxias do Sul

O músico e produtor musical Silvio Eduardo Puccinelli , mais conhecido como Duda, morreu nesta sexta-feira (26) em Caxias do Sul aos 57 anos. Puccinelli integrou a banda de rock Bandida , muito conhecida nos anos 1990. O músico estava hospitalizado. Ele será cremado às 18h30min de sexta, no Memorial São José, em Caxias do Sul.

— Duda sempre foi um baita ser humano, mesmo após a época da banda Bandida, quando deixei a banda, mantínhamos contato de tempos em tempos pra falar de música e suas produções. Eu era o mais novo na banda Bandida e sempre que rolava uma emergência, ele estava pronto pra me socorrer, um amigo de verdade. Ficam a saudade e as boas memórias — resume o amigo e ex-companheiro de banda Rafa Schüler.