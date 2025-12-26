Duda Puccinelli, ex-tecladista da banda Bandida, morre aos 57 anos em Caxias do Sul

O músico e produtor musical Silvio Eduardo Puccinelli, mais conhecido como Duda, morreu nesta sexta-feira (26) em Caxias do Sul aos 57 anos. Puccinelli integrou a banda de rock Bandida, muito conhecida nos anos 1990. O músico estava hospitalizado. Ele será cremado às 18h30min de sexta, no Memorial São José, em Caxias do Sul.
No início da década de 1990, junto da banda Bandida, ganhou projeção nacional ao participar do programa Xuxa Park, na Rede Globo.
— Duda sempre foi um baita ser humano, mesmo após a época da banda Bandida, quando deixei a banda, mantínhamos contato de tempos em tempos pra falar de música e suas produções. Eu era o mais novo na banda Bandida e sempre que rolava uma emergência, ele estava pronto pra me socorrer, um amigo de verdade. Ficam a saudade e as boas memórias — resume o amigo e ex-companheiro de banda Rafa Schüler.