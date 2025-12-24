Dois tornados em 15 dias: entenda como se formam os fenômenos que atingiram a Serra neste mês

Estragos provocados por tornado em Vila Rica, interior de Farroupilha, na tarde desta terça-feira (23). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em duas semanas, a Serra registrou dois eventos climáticos classificados por meteorologistas como tornados de curta duração. No mais recente, em Vila Rica, interior de Farroupilha, houve o destelhamento de ao menos 15 moradias e da Escola Municipal José Chesini. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, os ventos provavelmente superaram os 100 quilômetros por hora.

Situação semelhante ocorreu no início do mês na região de Travessão Alfredo Chaves, em Flores da Cunha. Nessa ocasião, 60 casas ficaram destelhadas. A igreja da comunidade e a quadra de esportes tiveram os telhados danificados e ao menos duas vinícolas registraram danos nas estruturas. O fenômeno também foi reconhecido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

De acordo com o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, esse tipo de fenômeno ocorre com mais frequência em áreas abertas, como regiões de interior, mas não se descarta a ocorrência de tornados em outras áreas.

— O tornado não acontece do nada. Precisa ter algum veículo precursor, ou seja, uma forte instabilidade que consiga gerar condições para a formação de tornados. Alguns ingredientes precisam atuar de forma concomitantemente: um cisalhamento do vento (mudança brusca na velocidade ou direção do vento em uma curta distância na atmosfera), atmosfera bastante instável e um mecanismo de disparo, que é algum sistema, que pode ser uma frente fria ou alguma linha de instabilidade — explica o meteorologista.

No entanto, isso não significa que, mesmo com todas essas condições atuando juntas, um tornado vá ocorrer. Isso porque ele precisa de uma rotação dos ventos em volta do seu centro.

— É um sistema que, apesar de acontecer com certa frequência em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, e vem ocorrendo aqui, ainda assim, não é tão comum. O uso de drones pelas Defesas Civis, em que a gente consegue ter uma imagem de cima e ver quais foram os estragos de uma forma mais ampla, ajuda bastante. Talvez dê essa certa falsa impressão de que os tornados estão acontecendo com maior frequência, mas antes a gente não tinha como classificar, porque a gente não tinha ferramenta tecnológica necessária — analisa o meteorologista.

O que pode explicar a formação desse fenômeno?

Por precisar de uma atmosfera instável para se formar, os tornados são mais comuns no verão. Em outras épocas do ano, como no inverno ou na primavera, ele pode se formar, mas é mais difícil. Isso porque nessas estações, a atmosfera não está tão instável.

— A gente não vai ter tempestades tão bem organizadas assim, ainda que elas possam acontecer. No verão, a gente conta com uma atmosfera mais quente, mais úmida, que são ingredientes necessários para se formar, se organizar e se desenvolver — afirma Vitor.

A olho nu, o tornado vai se caracterizar pela circulação dos ventos em funil, que liga a nuvem ao solo em velocidades muito elevadas. Não necessariamente tendo a ocorrência de chuva.

Os dois tornados que ocorreram na Serra foram classificados como de curta duração, diferente do que ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, em novembro.