Dois homens ficam feridos após colisão na RS-115, em Gramado

O condutor e um passageiro de um Renault Logan ficaram feridos após um acidente com um caminhão Mercedes-Benz Accelo na RS-115. O acidente foi às 17h25min da tarde de terça-feira (9) no km 33.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo de passeio seguia no sentido Três Coroas-Gramado quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu na lateral do caminhão, que ia no fluxo contrário.