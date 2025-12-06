Dois estabelecimentos comerciais são interditados no interior de Caxias do Sul durante operação

Operação ocorreu na noite de sexta. Pamela Jantsch / Divulgação

Dois estabelecimentos comerciais, localizados em Vila Seca, no interior de Caxias do Sul, foram interditados durante mais uma edição da operação de combate a perturbação ao sossego público. Ação ocorreu na noite de sexta-feira (5), com vistorias nos bairros Esplanada, Interlagos, Nossa Senhora da Saúde e Século XX.

Conforma a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), os dois estabelecimentos fechados em Vila Seca estavam sem alvará de funcionamento, Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e laudo acústicos. Ambos receberam auto de infração da pasta e do Corpo de Bombeiros.

Além disso, dois estabelecimentos, nos bairros Interlagos e Esplanada, receberam autuações do Corpo de Bombeiros. A Fiscalização de Trânsito também atuou na ocorrência do Esplanada, guinchando um veículo estacionado irregularmente sobre a calçada, após o condutor ser identificado embriagado e sem apresentar outro motorista habilitado para retirar o carro do local.

— Durante esta operação, identificamos locais que colocavam em risco tanto a vizinhança quanto os próprios frequentadores, pela falta de alvará, ausência de documentação obrigatória e de laudos de segurança. Quando isso acontece, a prefeitura precisa agir. As interdições e autuações realizadas não têm caráter punitivo, mas educativo e preventivo — afirma o secretário Adriano Bressan.