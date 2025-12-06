Geral

Perturbação ao sossego público
Notícia

Dois estabelecimentos comerciais são interditados no interior de Caxias do Sul durante operação

Os locais ficam em Vila Seca e estavam sem alvará, PPCI e laudos acústicos. Empreendimentos no Interlagos e Esplanada também receberam autuações

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS