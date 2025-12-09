Destruição no interior de Flores da Cunha foi provocada por tornado de curta duração, confirmam meteorologistas 

Passagem do fenômeno danificou estruturas sobretudo no Travesão Alfredo Chaves, interior de Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um tornado de curta duração foi o fenômeno que atingiu a localidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior de Flores da Cunha, no final da tarde da segunda-feira (8).

A informação foi confirmada pelo meteorologista Bruno Zanetti Ribeiro, especialista em eventos extremos da Climatempo. Segundo ele, foram observados dois fatores fundamentais para a formação do tornado: grande volume de água concentrado e chuva muito forte dentro da nuvem.

— Quando os padrões se formam juntos, a nuvem que os concentra tem potencial para produzir ventos fortes e chuva intensa, exatamente o que ocorreu na cidade. Possivelmente o tornado durou poucos minutos, o suficiente para deixar um corredor estreito de destruição — explica.

O fenômeno também foi reconhecido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em nota, o órgão informou que as imagens do local, obtidas pelas equipes do Departamento de Gestão de Desastres, indicam padrão de danos com destroços jogados em diferentes direções, o que caracteriza o tornado. A estimativa da Defesa Civil, é que os ventos tenham superado os 100 km/h na localidade de Travessão Alfredo Chaves.

Na manhã desta terça-feira (9), a Defesa Civil de Flores da Cunha contabilizou 60 casas destelhadas. A igreja da comunidade e a quadra de esportes tiveram os telhados danificados e ao menos duas vinícolas registraram danos nas estruturas.