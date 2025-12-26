Descarte irregular de lixo provocou alagamento em bairro de Caxias; até pneu de caminhão foi achado

Um pneu de caminhão foi o principal responsável pela obstrução da tubulação. Ederson de Oliveira / Divulgação

A Secretaria de Obras de Caxias do Sul fez nesta sexta-feira (26) a limpeza da caixa de drenagem pluvial do bairro Cânyon, que transbordou nesta quinta-feira (25) devido ao acúmulo de lixo e causou alagamentos na localidade. O problema ocorreu após um temporal à tarde.

A ação foi executada pelas equipes de plantão, que retiraram diversos objetos descartados de forma irregular no interior da estrutura. Entre eles banheira, pia, tanque de lavar roupas, além de um pneu de caminhão que, conforme avaliação técnica, foi o principal responsável pela obstrução da tubulação, impedindo a passagem da água e provocando o transbordamento da caixa. Os demais materiais contribuíram para o agravamento da situação e haviam sido removidos ainda na quinta-feira (25).

A intervenção permitiu o restabelecimento inicial do fluxo das águas, reduzindo o risco de novos alagamentos. Além disso, a secretaria deve fazer novos trabalhos na região assim que houver a recomposição total das equipes, garantindo a limpeza completa da caixa de drenagem e a adequação estrutural necessária para evitar novos transtornos.