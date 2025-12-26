Geral

Descarte irregular de lixo provocou alagamento em bairro de Caxias; até pneu de caminhão foi achado

Equipes da Secretaria de Obras fizeram nesta sexta-feira (26) uma limpeza na caixa de drenagem pluvial do bairro Cânyon. Objetos jogados na estrutura provocaram o alagamento após temporal da tarde de quinta-feira (25). Banheira, pia e tanque de lavar roupas também foram achados na estrutura

