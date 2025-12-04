Desativado há seis anos, antigo presídio de Bento Gonçalves começa a ser demolido; trabalhos devem durar 45 dias

Ler resumo

Estrutura foi marcada por episódios de superlotação, rebeliões e fugas. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

O antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves, localizado na Rua Assis Brasil, no centro da cidade, começou a ser demolido na última terça-feira (2). Desativada desde 2019, a estrutura que marcou por décadas o sistema prisional da Serra por episódios de superlotação, rebeliões e fugas, dará lugar a um terreno vazio até que o governo do Estado decida sobre seu futuro. A previsão é de que a demolição seja concluída em 45 dias.

Os trabalhos são executados pela empresa DD Vargas Terraplanagem, de Novo Hamburgo, vencedora da licitação, ao custo de R$ 330.875,30, com fiscalização da 16ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada em Bento Gonçalves.

Segundo o coordenador da 16ª Crop, Heitor André Tartaro, a empresa iniciou as atividades com a limpeza interna do prédio, que ainda continha móveis, papéis e resíduos acumulados durante os anos em que o prédio ficou abandonado. Esse material precisa ser retirado manualmente antes que as máquinas possam atuar.

Um dos cuidados essenciais é a retirada do telhado de amianto, classificado como contaminante e que não pode ser descartado junto ao entulho comum da construção. Telhas e caixa d’água serão removidas também de forma manual.

— A demolição será mecanizada, mas antes é preciso retirar tudo o que está dentro. E o amianto precisa ser separado, porque o depósito licenciado não recebe esse tipo de resíduo misturado à caliça — explica Heitor.

A chegada das máquinas para o início da derrubada da estrutura está prevista para a próxima segunda-feira (8).

O terreno do antigo presídio possui cerca de 9 mil metros quadrados, sendo 1,8 mil metros quadrados referentes à área construída que será demolida. No local, além da penitenciária, funcionam três delegacias, instaladas em casas no mesmo terreno. Estas estruturas não serão afetadas. As delegacias permanecerão ali até a abertura da nova Central de Polícia Civil, cujo prédio está em construção pelo Estado e deve ser entregue em outubro de 2026. Somente quando as unidades forem transferidas, o governo estadual então definirá o novo uso da área.

A 16ª Crop fará visitas semanais para acompanhar as etapas da obra. Relatórios e registros fotográficos estão sendo elaborados durante todo o processo.

— Temos engenheiro civil, arquiteta e fiscais técnicos acompanhando todo o andamento. É uma demolição mecânica, sem uso de explosivos, justamente por estar em uma área central e muito movimentada — reforça o coordenador.

O entulho gerado será encaminhado exclusivamente para depósitos licenciados, conforme exigência contratual.

Estrutura marcada por superlotação e problemas de segurança

Construído na década de 1970, o presídio tinha capacidade para cerca de cem detentos, mas chegou a abrigar mais de 385 — quase quatro vezes o limite. Seu histórico inclui rebeliões, fugas e frequentes denúncias de precariedade. A unidade foi fechada em 2019, quando os presos foram transferidos para a nova Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, localizada na Linha Palmeiro. Desde então, o local vem sendo usado como estacionamento pelos servidores das delegacias próximas.

O delegado da 7ª Região Penitenciária, Eder Carlos Schilling, destaca que o sistema prisional de Bento Gonçalves avançou significativamente desde 2019, quando a superlotação era um dos principais problemas. A penitenciária da Linha Palmeiro opera com 424 vagas, número ultrapassado no momento, mas que deve ser regularizado com a abertura da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II e III, que terá 1.650 vagas.

Além da modernização, a localização do antigo presídio era motivo de preocupação.