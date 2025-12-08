Departamento de Proteção Animal de Caxias do Sul lança campanha para evitar o abandono de animais nas férias 

"O amor não tira férias, não me abandone" é o slogan da campanha lançada pelo Departamento de Proteção Animal (DPA), da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul (Semmas), para conscientizar a população no período de viagens e festividades.

Conforme dados da do DPA, essa é a fase do ano em que há maior registro de abandono de animais em Caxias do Sul. Só neste ano foram 1.251 denúncias, sendo que, dessas, 390 eram referentes a maus tratos, que inclui o abandono.

Os resgates também cresceram. Em março, 19 animais foram salvos, enquanto que em novembro o número subiu para 49 resgates. Conforme a coordenadora de Resgastes e Maus Tratos do DPA, Valeska Maronez, os índices de abandono sobem no final do ano devido às viagens.

— Agora começam as festas de final do ano, férias, viagens, e os animais acabam sendo deixados para trás, sozinhos sem entender o porquê. O abandono aumenta justamente neste período de férias, onde na realidade eles precisariam de mais cuidado e segurança — lamenta.