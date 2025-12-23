Geral

Defesa Civil do Estado confirma que um tornado provocou a destruição no interior de Farroupilha 

Danos se concentraram na comunidade de Vila Rica, onde seis famílias ficaram desalojadas, segundo a Defesa Civil Regional. Pelo menos 15 moradias foram destelhadas, além de uma escola

Pioneiro

