Defesa Civil do Estado confirma que um tornado provocou a destruição no interior de Farroupilha 

Estragos provocados por tornado na tarde desta terça-feira (23).

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado confirmou que o fenômeno meteorológico que atingiu a localidade de Vila Rica, interior de Farroupilha, na tarde desta terça-feira (23) foi um tornado de curta duração. Segundo as análises do Centro, as imagens aéreas do desastre mostraram que o padrão de danos indica que os destroços foram jogados em diferentes direções, o que caracteriza o fenômeno.

Após a revisão de outras imagens obtidas do local, as equipes do Centro também identificaram o avanço de uma tempestade sobre a área atingida por volta das 13h, sendo que os ventos provavelmente superaram os 100 km/h na região e geraram o tornado de curta duração. Ainda às 12h58min, o Centro de Operações da Defesa Civil enviou alerta Laranja para a região de Farroupilha, incluindo a localidade atingida, com potencial para chuva, vento e raios.

A equipe da 9ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, com sede em Caxias do Sul, esteve na cidade para apoiar a gestão local no levantamento dos danos e eventuais medidas de gerenciamento do desastre que serão adotadas. Os Bombeiros Voluntários de Garibaldi também auxiliaram na ocorrência.

Segundo a prefeitura, houve o destelhamento de ao menos 15 moradias e da Escola Municipal José Chesini na comunidade de Vila Rica. Não havia ninguém na instituição de ensino no momento da chuva, sendo que a parte interna da edificação ficou alagada. A fiação da rede elétrica também caiu sobre as ruas da localidade.

No bairro Imigrante, as equipes atenderam a um destelhamento em uma casa e em um prédio residencial, localizados na Rua Luis Sebben.

Além dos danos em estruturas, a chuva provocou a queda de árvores na Rua Pedro Antonello, no acesso ao bairro Primeiro de Maio, e em uma estrada na comunidade de São Luiz.



