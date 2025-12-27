Defesa Civil de Antônio Prado define pontos de encontro para situações de emergência

A Defesa Civil de Antônio Prado definiu os pontos de encontro que deverão ser utilizados pela população em situações de emergência, especialmente em casos que exijam a evacuação rápida de áreas consideradas de risco. A medida faz parte do plano de contingência do município e tem como objetivo garantir mais segurança e organização em momentos críticos.

Conforme a prefeitura, os pontos de encontro são locais previamente estabelecidos e considerados seguros, para onde os moradores devem se deslocar ao deixar suas residências, seguindo as rotas de fuga indicadas pela Defesa Civil. Esses espaços permitem que as equipes façam o controle das pessoas evacuadas, repassem orientações e, se necessário, organizem o transporte para locais de abrigamento temporário ou permanente.

De acordo com a Defesa Civil, os pontos são identificados por placas de sinalização específicas e podem estar localizados tanto ao longo das rotas de fuga quanto ao final delas, facilitando o acesso da população durante situações de risco.

O órgão reforça a importância de que os moradores das áreas mapeadas conheçam antecipadamente o ponto de encontro mais próximo de suas casas, fator considerado decisivo para preservar vidas e reduzir riscos em casos de emergência.

Em caso de emergência, a orientação da Defesa Civil é para que a população mantenha a calma, siga as instruções das autoridades e se dirija ao ponto de encontro indicado para a sua localidade.

Confira quais são os pontos: