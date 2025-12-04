Geral

Agricultura
Notícia

Decretada situação de emergência nas áreas afetadas pelo granizo no interior de Caxias do Sul

Com isso, os atingidos podem ter acesso a recursos dos governos federal e estadual, além de renegociações de financiamentos. Cerca de 100 propriedades foram afetadas, com um prejuízo de aproximadamente R$ 6,5 milhões. 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS