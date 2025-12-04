Decretada situação de emergência nas áreas afetadas pelo granizo no interior de Caxias do Sul

Tempestade danificou cerca de 100 propriedades do interior de Caxias no último dia 28 de novembro. Secretaria Municipal da Agricultura,Pecuária e Abastecimento / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul publicou na tarde desta quinta-feira (4) um decreto de situação de emergência nas áreas do município afetadas pela tempestade de granizo (desastre nível 1) do último dia 28 de novembro.

O fenômeno meteorológico atingiu, principalmente, as localidades de São Valentim da 2ª Légua, Forqueta Baixa, Caravaggio, São Luiz, São Pedro da 3ª Légua e São Braz e Carapiaí, em Fazenda Souza. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cerca de 100 propriedades tiveram suas plantações de pêssego, ameixa, uva e maçã danificadas, resultando em um prejuízo na ordem de R$ 6,5 milhões.

Conforme o secretário Rudimar Menegotto, o decreto visa facilitar que os atingidos possam ter acesso a recursos dos governos federal e estadual como a renegociação ou prorrogação de financiamento.

— Estamos nos antecipando com a publicação da situação de emergência porque iremos buscar essa sensibilização junto aos governos para que nossos produtores possam ter acesso a alguma ajuda no sentido de se restabelecer deste desastre, bem como pressionar o Estado e a União para que possamos buscar o projeto antigranizo para a Serra — explica o secretário.