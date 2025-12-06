Geral

Sonho de Natal
De rapel, Papai Noel desce Catedral de Pedra em Canela

Espetáculo "Contos do Natal: O Segredo do Velho Noel" atraiu milhares de turistas para ver o bom velhinho descer 50 metros da igreja enquanto conta a história da construção do monumento

Gabriel Costa

