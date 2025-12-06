De rapel, Papai Noel desce Catedral de Pedra em Canela

A atração mais esperada do Sonho de Natal em Canela começou na noite desta sexta-feira (05). A tradicional descida de rapel do Papai Noel na Catedral de Pedra atraiu milhares de turistas e moradores para o centro da cidade. O espetáculo usa atores, projeção de imagens e show de luzes para que o bom velhinho conte ao público um pouco da história da construção da igreja.

Com 19 sessões confirmadas até janeiro, quando termina a temporada de natal na Região das Hortênsias, o show é o ponto alto do Natal na cidade e era muito esperado pelos visitantes.

— Faz 10 anos que eu sonhava em vir pra cá e todo mundo me falava que eu precisava ver o Papai Noel descendo de rapel. Então eu organizei uma turma entre família e amigos e viemos curtir o Natal aqui esse ano. Estou realizada! — conta a advogada carioca Célia Rocha Lima.

Célia (à esquerda) trouxe toda a família do RJ para ver o show Gabriel Costa / Agencia RBS

E não precisa vir de longe para se encantar com o espetáculo. A família da agricultora Marines Jardim Sparrenmberger veio de Três Cachoeiras, no litoral gaúcho, para aproveitar o final de ano em Canela - e eles nunca perdem esse show:

— Eu já vi, meu marido já viu, minha filha já viu e agora trouxemos a minha netinha, filha dela, pra ver também. É lindo, é mágico, parece um filme exibido na igreja — explica ela.

Marines (à esquerda) não cansa de ver a descida de rapel sempre que pode Gabriel Costa / Agencia RBS

Os alpinistas descem 50 metros de rapel, desde o mirante da catedral, até o chão para encerrar o espetáculo levando o Papai Noel ao público. No trajeto, um verdadeiro show visual de cores e luzes que fazem o monumento chamar ainda mais atenção dos turistas para fotos.

— A construção dessa igreja, como é hoje, foi de 1953 até 1987. No meio disso, a comunidade sofreu com enchente, com incêndio, com diversos desafios que fizeram as pessoas se unirem para terminar esse símbolo do turismo. A gente pensou em cada detalhe com carinho para inserir os visitantes nessa viagem, nessa magia, e também ficamos encantados com o resultado e o trabalho da equipe toda — comemora o diretor artístico do espetáculo, Marcelo Monegal.