De cartinhas a cestas: saiba como participar de campanhas de Natal em Caxias do Sul

Rafaela Trevisan / Prefeitura de Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, o espírito natalino se transforma em solidariedade. Diversas campanhas espalhadas pela cidade estão mobilizando a comunidade para ajudar crianças, adolescentes, idosos e famílias. De cartinhas apadrinhadas a cestas natalinas, as iniciativas oferecem diferentes formas de fazer o bem e levar esperança a quem mais precisa neste fim de ano.

*Você conhece outras iniciativas que não estão na lista? Envie a sugestão para o e-mail camila.silva@pioneiro.com

Confira como ajudar:

Programa Apadrinhe

O projeto criado pela Associação Jesus Senhor (AJS) consiste em apadrinhar cartinhas de crianças e adolescentes em acolhimento, na Árvore de Cartinhas do Papai Noel, que fica localizada no Shopping Villagio em Caxias do Sul. Para participar é necessário escolher uma carta da árvore, comprar o presente e entregar na urna ao lado da árvore. A iniciativa ocorre até 14 de dezembro, nas quintas e sextas-feiras, das 11h às 22h, nos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Papai Noel dos Correios

A campanha, lançada há 36 anos, tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

As cartinhas são escritas por crianças da sociedade, e desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança.

A adoção de uma cartinha pode ser realizada de forma on-line, no site dos Correios. Para participar, basta apadrinhar uma cartinha, escolher o presente, embrulhá-lo e colar a etiqueta. A entrega do presente é realizada no ponto de coleta, localizado na Rua Sinimbu, 1951, no Centro. A ação ocorrerá até 10 de dezembro.

Cestas de Natal

A Associação Domus (Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha) está promovendo uma campanha para a montagem de Cestas de Natal, que serão distribuídas para as famílias atendidas pela instituição.

Entre os itens que podem ser doados, estão: biscoitos e bolachas, aperitivos (amendoim e salgadinhos), enlatados (pêssego, abacaxi e figo), lentilha, frutas cristalizadas, uva-passa, bolos (mistura), leite condensado, doce de leite, creme de leite, azeitona, panetone, chocolates, espumantes e farofa pronta.

As doações podem ser entregues até sexta-feira (5), na sede da Domus, na Rua Dr. Paulo Roberto Almeida, 471, no bairro Universitário.

Apadrinhe um idoso

A Universidade de Caxias do Sul, por meio da parceira entre a UCS Business School e o Comunicaverso, promove a campanha "Adote um sorriso neste Natal". Em murais em formato de árvore de Natal nos blocos T e F, estão as cartinhas dos idosos do Lar da Velhice São Francisco de Assis, cada uma com o nome, idade e o desejo especial que eles gostariam de realizar neste fim de ano.

Para participar, é necessário escolher uma cartinha da árvore e apadrinhar um idoso. Os presentes devem ser entregues aos secretários dos blocos.

Natal Solidário da Microempa

Com o objetivo de tornar a celebração de fim de ano mais alegre para famílias caxienses, a iniciativa da Microempa é desenvolvida em parceria com Círculo Saúde, Sicredi Pioneira e Rede Caminho do Saber. A ação consiste na de cartinhas com pedidos encaminhados por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Semente Conquista, desenvolvido no loteamento Conquista, no bairro Santa Corona, em Caxias do Sul.

As cartas estão disponíveis na sede da Microempa (Rua Ângelo Lourenço Tesser, 1.141, bairro De Lazzer), e podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 18h. Os presentes devem ser entregues até sexta-feira (5) no mesmo local. Os itens serão entregues em um evento que ocorrerá no dia 13, na Escola Municipal Santa Corona.