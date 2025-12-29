Curso profissionalizante e oficinas gratuitas para jovens estão com inscrições abertas em Caxias do Sul

O Centro de Referência da Juventude Reconstrução (CRJ) está com inscrições abertas para oficinas gratuitas destinadas a jovens de 15 a 29 anos, informa a prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com a Cufa-RS e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Entre as atividades que estão sendo ofertadas, está o curso qualificador de LID e Metrologia, que já formou 63 alunos no mês de dezembro e está com novas turmas para janeiro. Há também vagas para as oficinas de artes marciais, arte e cultura, dança, esportes, fotografia, música e reforço escolar. As ações têm como objetivo ampliar o protagonismo juvenil e promover a qualificação profissional.
As oficinas se iniciam no dia 5 de janeiro e serão realizadas na Praça CEU, no bairro Cidade Nova. Os participantes receberão certificado de participação, lanche e camiseta. Os alunos do curso de qualificação poderão ainda receber um auxílio no valor de R$ 150, mediante triagem realizada pela assistente social contratada pela Cufa.
Os interessados devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (54) 98134-4446, com Elisangela. As vagas serão disponibilizadas conforme a especificidade e a capacidade de atendimento de cada oficina.
Confira as oficinas disponíveis:
Oficina de Arte e Cultura Urbana
- Oficineira: Paulina da Rosa Magalhães
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Artes Marciais (MMA)
- Oficineiro: Luan Carvalho
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Dança
- Oficineira: Fernanda Barbizan Sampaio
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Fotografia
- Oficineiro: Voltaine Santos de Moraes
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Reforço de Matemática
- Oficineira: Mari Vilário do Prado
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Música
- Oficineiro: Natanael Pereira Rodrigues Moura
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Reforço de Português
- Oficineira: Talita Teles de Lima
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova
Oficina de Esporte
- Oficineiro: Jakson Erondi Laurindo
- Local: Praça CEU – bairro Cidade Nova