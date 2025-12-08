Geral

Corte de árvores é suspenso por tempo indeterminado em Caxias do Sul 

Medida anunciada por prefeitura é reflexo de pedido de representantes do Conselho das Árvores, Instituto Orbis e Apsiconor, que se reuniram com o prefeito Adiló Didomenico na última semana

Tamires Piccoli

