Corte de árvores é suspenso por tempo indeterminado em Caxias do Sul 

Cortes drásticos têm sido debatidos na comunidade. Porthus Junior / Agencia RBS

O corte de árvores está temporariamente suspenso em Caxias do Sul. A medida foi confirmada nesta segunda-feira (8) pela prefeitura, que lançou um comunicado. Conforme a determinação do prefeito Adiló Didomenico, as supressões estão interrompidas por tempo indeterminado.

A decisão de paralisar o serviço feito pela Secretaria de Gestão Urbana aconteceu quase uma semana após o prefeito se reunir com representantes do Conselho das Árvores, Instituto Orbis, Apsiconor e as vereadores Marisol Santos (PSDB) e Rose Frifegi (PT). O encontro aconteceu na última quarta-feira (3).

A vereadora Marisol, solicitante da reunião, já havia informado à reportagem que o pedido para interromper os cortes tinha sido feito ao prefeito e que o chefe do Executivo havia se mostrado favorável à medida. Contudo, a prefeitura formalizou a suspensão apenas nesta segunda.

Ainda conforme a vereadora, durante a reunião foi discutida a possibilidade de um segundo encontro ocorrer, dessa vez com a participação de membros do Ministério Público do Estado. A ideia seria ter uma reunião entre representantes do órgão e técnicos da Gestão Urbana, que atuam na supressão das árvores.

Há duas semanas, o Ministério Público anunciou a instauração de um inquérito civil sobre as podas drásticas de árvores feitas pela prefeitura e RGE, concessionária de energia elétrica. A investigação deve ser finalizada no ano que vem.

Outro ponto discutido entre as entidades e o prefeito é a possibilidade de o serviço retornar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O entendimento do Conselho das Árvores, Instituto Orbis e Apsiconor é de que a Secretaria de Gestão Urbana, atual responsável pelo serviço, prioriza calçadas e canalização a despeito da arborização.

O Decreto nº 22.832/2023, que orienta os cortes das árvores em Caxias do Sul, também esteve em pauta. Em outras oportunidades as entidades já se manifestaram contrárias a pontos do decreto, que permite a poda de 50% das copas das árvores.

— O prefeito pediu que o grupo encaminhasse sugestões para a alteração do decreto que trata das podas e que eles discordam. Disse que fará uma avaliação, mas não na parte dos moradores poderem cuidar das suas árvores, o que ele entende como um incentivo ao cuidado e com o meio ambiente, além de ter sido um apelo forte da comunidade em anos anteriores — comenta a vereadora.

A prefeitura confirmou que as solicitações estão sendo analisadas pelo prefeito, sem prazo para retorno oficial. Em nota, a administração alega que o Decreto nº 22.832/2023 orienta corte em árvores "exóticas invasoras com raízes agressivas, árvores ocas, inclinadas ou atacadas por fungos, interferência severa na rede elétrica (podendo causar incêndios) e danos irreversíveis à estrutura da calçada, pavimento, canalizações."

O responsável pela Secretaria de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, acrescenta que os cortes são pedidos feitos pelos moradores, sendo que 90% dessa demanda parte da população.

— A partir do momento que está aberto o processo, nós somos obrigados a dar andamento. A partir do momento do laudo em mãos, se acontecer qualquer eventualidade climática, seja da queda de uma árvore sobre um veículo ou até mesmo de uma pessoa, nós somos responsáveis por esses danos ou até mesmo por esses prejuízos com a vida de alguém. Nós não podemos ser omissos a isso, conforme diz a legislação vigente — argumenta.

Ainda segundo o comunicado da prefeitura, as podas continuam sendo feitas pela Secretaria de Gestão Urbana, pois "são necessárias para eliminar riscos (galhos ocos, secos ou quebrados), evitar interferências em calçadas, iluminação, sinalização ou trânsito, controlar o desenvolvimento para evitar supressões futuras e garantir segurança da população e das redes de serviços".