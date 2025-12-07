Geral

Em Linha Alcântara 
Notícia

Corpo de homem é encontrado no Rio das Antas, no interior de Bento Gonçalves 

O Posto Médico Legal de Bento Gonçalves realizará a necrópsia para apontar a causa da morte. Conforme os Bombeiros, o corpo já estava em avançado estado de decomposição

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS