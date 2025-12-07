Corpo de homem é encontrado no Rio das Antas, no interior de Bento Gonçalves 

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio das Antas, na localidade de Linha Alcântara, no interior de Bento Gonçalves. O caso aconteceu na manhã deste domingo (7), por volta das 9h20min. O Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves foi acionado por moradores da localidade, que notaram o corpo nas águas do rio.
O cadáver foi localizado nas proximidades do km 17 da RS-431. Os bombeiros realizaram a retirada do corpo do rio e acionaram a Brigada Militar.
O corpo foi encaminhado para a necrópsia no Posto Médico Legal de Bento Gonçalves, que deverá apontar as causas da morte e procurar identificar o homem. O caso também será investigado pela Polícia Civil.